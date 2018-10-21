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Uçuruma yuvarlanan turist çift öldü

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Uçuruma yuvarlanan turist çift öldü
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Baf’a bağlı Akama’daki Afrodit Hamamları bölgesindeki “Kakoskali” mevkiinde, turist bir çiftin, kullandıkları kiralık arabanın 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu, dün ölü olarak bulunduğu haber verildi.
Bir vatandaşın dün kiralık aracı uçurumda görüp polise haber vermesi üzerine, çiftin cesetlerinin bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, cesetlerin Rum Liman polisinin botuyla teslim alınarak, Latsia limanına götürüldüğünü ifade etti.
Gazeteye göre, olaydan ötürü duyduğu üzüntüyü ifade eden “Neo Horio” (Yeniköy) ihtiyar heyeti başkanı Andreas Hristodulu ise açıklamasında, yolun çok dar olduğunu kaydetti.

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