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Üçlü zirveden temkinli iyimserlik

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Rum lider Anastasiadis, üçlü görüşme konusunda beklentilerin umut dolu olduğunu ancak temkinli olduklarını vurguladı

Üçlü zirveden temkinli iyimserlik
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “referans şartlarını teşkil edebilecek temel şartların ortaya konduğunu” belirterek Kasım ayında gerçekleştirilecek üçlü zirve konusunda “temkinli iyimserlik” dile getirdi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün ilk olarak eski Rum Yönetimi başkanı Glafkos Kliridis’i anlam töreni sonrasında yaptığı açıklama, daha sonra ise Atina Haber Ajansı’na verdiği röportaja yer verdiler.
Habere göre Anastasiadis, eski Rum Yönetimi Başkanlarından Glafkos Kliridis’i anma töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, referans şartlarını oluşturabilecek temel şartların ortaya konmuş olduğunu belirterek bunun dışında, müzakere masasında görüşülmesi gereken herhangi bir şey hakkında önceden görüş belirtilmesinin anlamsız olacağını vurguladı. 
Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde adaya gelme ihtimali bulunduğunu da ifade etti.
Öte yandan, Atina Haber Ajansına yaptığı açıklamada ise Anastasiadis, üçlü görüşme konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine, “beklentilerin umut dolu olduğunu ancak temkinli de olduklarını” belirtti.
Anastasiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki tutumu konusunda Kıbrıs Rum tarafı olarak, “anlaşmazlığın militarize edilmesinden yana olmadıklarını, sorunun büyük olmasına karşın uluslararası hukuk temelindeki doğru uygulamalar ve ölçülü davranış göstermekten yana olduklarını” ifade etti.
“Kendilerini MEB’lerin belirlenmesine ilişkin Mısır, İsrail, Lübnan’la, uluslararası hukuka uygun şekilde imzaladıkları anlaşmalarla koruma altına aldıklarını” savunan Anastasiadis, Rusya ve ABD’nin Güney Kıbrıs’ın “MEB’indeki egemenlik haklarını desteklediklerini açıklamış olmalarından duyduğu memnuniyeti” de dile getirdi.
Anastasiadis, Yunanistan’la ilişkilerine de değindi ve ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğu vurgusunu yaptı.
 

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