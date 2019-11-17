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“Üçlü görüşme kritik bir fırsat”

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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, iki kesimli, iki toplumlu federasyon hedefiyle Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini belirtti ve Berlin’de yapılacak üçlü görüşmeyi “kritik bir fırsat” olarak nitelendirdi

“Üçlü görüşme kritik bir fırsat”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 25 Kasım’da gerçekleştirilecek üçlü görüşmeyi, Kıbrıs sorununun çözüm istişareleriyle ilgili adımlar üzerinde anlaşmaya varılması fırsatı olarak değerlendirdi.
Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada, Avrupa Konseyi düzeyindeki kararlar konusunda üyeleri bilgilendirirken Kıbrıs sorunundan da söz ettiğini yazdı.
Habere göre, Mogherini, Avrupa Birliği’nin ilk baştan itibaren tutumunun, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne mutlak desteğin ifade edilmesi şeklinde olduğunu belirtti. AB’nin Haziran ayından itibaren Türkiye ile yüksek siyasi düzeydeki diyaloğu ve havacılık anlaşmasına ilişkin görüşmeleri kestiğine işaret eden Mogherini, katılım öncesindeki ödenekler kısıtlanırken, hedeflenmiş tedbirlerin hazırlanmasının ileriye götürdüğünü ifade etti.
AB’da “tek birleşik Kıbrıs” vurgusu yapan Mogherini, BM parametreleri çerçevesinde, iki kesimli, iki toplumlu federasyon hedefiyle Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini belirtti.
Berlin’de 25 Kasım’da gerçekleştirilecek görüşme ışığında iki liderin çalışmasına mutlak destek belirten Mogherini, bu görüşmeyi, ileriye dönük adımlar üzerinde anlaşamaya varmak için kritik bir fırsat olarak nitelendirdi. Mogherini, AB’nin ileriki adımları takip etmeye ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti.
Fileleftheros gazetesi ise Asansör Tedbirler” İçin Mesaj-Mogherini Türkiye’ye Yönelik Olarak: MEB’e Bağlı Olarak Yaptırımlar Yoğunlaşacak Ya Da Sınırlandırılacak” başlığıyla aktardığı haberinde, Mogherini’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “faaliyetlerine” ilişkin açıklamalara yer verdi.
Haravgi gazetesi ise Mogherini’nin açıklamalarını “25 Kasım İleriki Adımlar Üzerinde Anlaşmaya Varmak İçin Fırsat” başlığını kullandı. 
 

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