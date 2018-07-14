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Üç polis açığa alındı

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Üç polis açığa alındı
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Rum tarafında üç polisin, bir tutuklunun görüş prosedüründe, mahkeme kararlarına uymadıkları gerekçesiyle açığa alındıkları bildirildi. 
Alithia gazetesi Aleksis Mavromihalis adlı tutuklunun avukatının, müvekkilini görmek üzere Lakatamya polis karakoluna gittiğini belirtti.
Avukatın yanında tutuklunun bir arkadaşının da olduğunu kaydeden gazete, polislerin, avukatla birlikte görüş izni olmayan bahse konu arkadaşın da tutuklunun yanına gitmesine izin verdiği için açığa alındığını aktardı. 

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