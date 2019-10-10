Tusk, yarın Güney Kıbrıs’a gidecek

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, yarın Güney Kıbrıs’a giderek Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşecek

Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda özellikle AB nezdinde yürüttüğü diplomatik temaslar yoğunlaşırken Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, yarın Güney Kıbrıs’a giderek Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşecek.

Fileleftheros gazetesi: “Kışkırtmalar Konusunda Lobi – Hristodulidis Barselona’da Mekvidaşlarını Bilgilendiriyor – İtalya ve İrlanda’dan Destek” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yürüttüğü sondaj çalışmaları karşısında yoğun lobi faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, bu konudaki son gelişmeleri aktardı.

Güney Kıbrıs’ın gelecek hafta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye karşısında gerçekten etkili olabilecek kararlar çıkarılması yönündeki lobi faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB’li ortaklarından destek alma arayışını sürdürdüğünü yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise AB Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı çerçevesinde kendi mevkidaşlarıyla temaslar gerçekleştirmekte olduğunu, AB ülkelerinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin ise dün, Dışişleri Bakanlığı Müdürü Tasos Conis tarafından konu hakkında “bilgilendirildiklerini” belirten gazete, AB’nin Türkiye’nin eylemleri hakkındaki tutumunun ise pazartesi günü yapılacak olan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında netleşmesinin beklendiğini vurguladı.

TUSK CUMA GÜNÜ ADADA

Gazete haberinin devamında, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un yarın Güney Kıbrıs’a gideceğini ve sabah 10:30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini duyurdu.

Tusk’un Güney Kıbrıs ziyaretinin “hem geleneksel hem de esaslı” bir ziyaret olacağını belirten gazete, Tusk’un 31 Ekim tarihinde görevinin sonra ermesi sebebiyle ziyaret gerçekleştirecek olmasının “tipik”, Türkiye’nin sözde ihlallerinin AB Zirve Toplantısı’nda gündeme gelecek olmasından ötürü ise “esaslı” içerik taşıdığı yorumunda bulundu.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu dünkü açıklamasında, Tusk’un Güney Kıbrıs ziyaretinin, görev süresinin dolması sebebiyle yapılan bir nezaket ziyareti olduğunu ancak bu fırsattan istifade Türkiye'nin sözde ihlallerinin de gündeme getirileceğini ifade etti.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, Akdeniz Birliği Bölgesel Forumu’nun dördüncü toplantısına katılmak üzere bugün Barselona’ya gidiyor.

Gazete, Hristodulidis’in söz konusu form çerçevesinde mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacağını ve Türkye’nin eylemlerini gündeme getireceğini vurguladı.