Tusk'tan Güney Kıbrıs'a destek

AB’nin, Güney Kıbrıs’ın arkasında olduğunu söyleyen Tusk, Türkiye’ye; “MEB” içerisindeki faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulunurken, Suriye’deki Türk operasyonuna ilişkin endişesini de dile getirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bugün, Ada’ya gelen Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis ve Tusk arasındaki görüşme Rum Başkanlık Sarayı’nda saat 10.30’da gerçekleşti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi’nin Güney Kıbrıs’a yönelik tam desteğini ifade etti.

Tusk, tüm bu yıllarda Güney Kıbrıs’a geldiğinde AB’nin mutlak desteğini ifade ettiğini, bugün de buraya gelme nedeninin bu desteği ifade etmek olduğunu söyledi.

AB’nin, Güney Kıbrıs’ın arkasında olduğunu söyleyen Tusk, Türkiye’ye; “MEB” içerisindeki faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulunurken, Suriye’deki Türk operasyonuna ilişkin endişesini de dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Tusk ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “çok iyi” olarak nitelendirdi.

Anastasiadis, Tusk’a; devam eden Türk “provokasyonları” ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki tüm gelişmeler hakkında bilgi verme fırsatını yakaladıklarını söyledi.

AB’nin Güney Kıbrıs’ın arkasında olmasının önemini vurgulayan Anastasiadis, AB’nin hukuk devletini desteklediği mesajını da göndermeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.