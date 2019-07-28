“Türkiye’nin gerçek niyeti ortaya çıkacak”

Rum Sözcü Prodromu, önümüzdeki sürecin belirleyici olacağını ve Türkiye’nin gerçek niyetleri ile müzakerelerin yeniden başlamasını isteyip istemediğini ortaya koyacağını iddia etti

BM Güvenlik Konseyi’nin önceki Perşembe akşamı Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzatan raporu onaylamasının yankıları sürerken, ABD ve Rusya’nın BM Daimi Temsilcilerinin raporun onaylanması sonrasında yaptıkları konuşmalar Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “ABD ve Rusya’dan Mesajlar – Mavroyannis Karardan memnun – Dışişleri Bakanlığı Memnunlukla Karşıladı” başlıkları altında verdiği haberinde, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter ile Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy’nin UNFICYP raporunun onaylanması sonrasında yaptıkları açıklamalara geniş yer verdi.

Gazete, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter’ın konuşmasında özetle, “liderlerin sözleri eyleme gösterecek siyasi cesareti ortaya koymaları gerektiğini” belirterek, “iki tarafın doğrudan temaslar gerçekleştirmelerinin cesaretlendirilmesi gerektiğini” vurguladığını, Rus temsilci yardımcısının ise “müdahaleler konusunda uyardığını” yazdı.

Habere göre Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy konuşmasında, UNFICYP’in Kıbrıslılara yönelik siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde birleşmeye ve bunu doğrudan temaslarla yapma kararını sadece Kıbrıslıların verebileceğini ifade etti.

Rus temsilci yardımcısı ayrıca, Kıbrıs’taki mevcut garanti sisteminin çağdışı kaldığı iddiasında da bulundu.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis’in ise yaptığı konuşmada, raporun onaylanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis, Güvenlik Konseyi’nin raporunda, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasının dışında başka çok önemli unsurların da olduğunu ve raporda yer alan bu unsurların uygulanması için çalışacaklarını belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü için tüm tarafları çaba göstermeyi sürdürmeye çağırdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan da önceki gün benzer bir açıklama geldi. Açıklamada, raporun daha önceki tüm Güvenlik Konseyi raporlarında yer alan unsurları ve Kıbrıs sorununun çözüm temelini doğrulamasının önemine dikkat çekilerek, raporda yer alan unsurlara sırasıyla vurgu yapıldı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve KKTC Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın rapora ilişkin önceki gün yaptıkları açıklamalara yer verdi.

Haberde, UNFICYP raporu sonrasında adadaki dikkatlerin Kıbrıs sorununa çevrildiği ve gerek Rum hükümeti gerekse KKTC yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda, Kıbrıs sorununda birbirlerinden bir işaret beklediklerini ortaya koydukları belirtildi.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu önceki gün yaptığı açıklamada, önümüzdeki sürecin belirleyici olacağı ve Türkiye’nin gerçek niyetleri ile müzakerelerin yeniden başlamasını isteyip istemediğini ortaya koyacağını iddia etti.

Prodromu, “BM Genel Sekreteri’nin de gerekli rolü üstlenebilmesi için bazı işaretler görmemiz gerekir” şeklinde konuştu ve raporda yer alan bazı unsurlara değindi.

Gazete, Özersay’ın ise önceki günkü açıklamasında “adanın geleceğine ilişkin ortak bir vizyon olmadan müzakereler başlanmasının zaman kaybından başka bir şey olmayacağını” söylediğini okuyucusuna aktardı.

Alithia gazetesi ise UNFICYP raporuna ilişkin haberlerini, “Çözümü Mayınlıyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş şekilde yer verirken Rus temsilci yardımcısı Polyanskiy’nin açıklamalarını öne çıkardı.

Gazete, Polyanskiy’nin açıklamasının bir bölümünde, Rusya’nın Güvenlik Konseyi üyesi olarak, bazı kendi talepleri karşılanmazsa çözümü havaya uçurabileceği imasında bulunduğunu iddia etti.

Polyanskiy’nin, “olası bir çözümün Güvenlik Konseyi’nin garantisi altında olması ve Konsey tarafından onaylanması” fikrini dile getirdiğini belirten gazete, böylece ülkesinin Kıbrıs sorununa bulunacak olası bir çözümün “kontrolörü ve vekili olması” imasında bulunduğunu iddia etti.