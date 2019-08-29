“Türkiye’nin faaliyetleri ortamı zehirliyor”

Rum lider Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ortamı zehirlediğini söyledi. Anastasiadis, Kıbrıs Helenizmi’nin güvensizliğini garanti altına alacak bir çözümü de kabul etmeyeceğini belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, her yıl geleneksel olarak düzenlenen dış Rumlarla ilgili konferansın önceki akşamki açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundaki icraatları konusunda kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 20’nci Dünya Kıbrıslılar Diasporası Konferansı’nın açılış konuşmasında, yapıcı tavrı ve Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin devam etmesi isteğine ilişkin niyetlerinden şüphe duyanlara net mesajlar gönderdiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıs sorununa çözüm sağlanamamasının nedeninin, tüm bu yıllarda Kıbrıs Rum tarafı mı yoksa bugüne kadar süren Türk uzlaşmazlığı ve provokasyonu olup olmadığını düşünmeleri için herkese çağrıda bulundu.

Anastasiadis, yol çıkışı sürecinde bulunan bir politikacının, tek kaygısının gelecek nesillere olumlu bir gelecek bırakmak olduğunu, başka bir şey olmadığını söyledi.

Kıbrıs sorunundaki sürecin ileriye götürülmesi için sarf edilen tüm çabaları desteklemeleri ve böylesi kritik bir dönemde tavırlarıyla bölünmemeleri için herkese çağrıda bulunan Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ziyaretinin amacından da söz ederek, Lute’un ziyaretinin referans şartlarında uzlaşma sağlamayı amaçladığını, olumlu bir sonuç alınması veya anlaşmazlıkların azaltılması durumunda da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile sonraki adımların ele alınması için üçlü görüşmenin yapılmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri üzerinde de duran Anastasiadis, bu faaliyetlerin, ortamı zehirlediğini ileri sürdü.

Anastasiadis, amacın; tüm Kıbrıslıların, vatandaşların insan haklarına saygı duymasıyla yaşayabilir, işlevsel bir devlete dayalı olacak geleceğin Kıbrıs’ın da birlikte yaşamasının sağlanması olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının önerdiği siyasi eşitlikten de söz eden Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının bu talebi, önerildiği şekliyle, eşitsizlik ve haksızlık olarak addettiğini de savundu.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü için verdikleri mücadeleye destek vermelerinden dolayı dış Rumlara teşekkürlerini sundu ve en kısa zamanda Kıbrıs sorununun çözümünden başka bir şey olmayan, herkesin istediği sonuca ulaşılması temennisinde de bulundu.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in yaptığı konuşmada, doğal zenginliğin, anlaşmazlıklar için değil barış içinde birlikte yaşamak için başka bir bahane olduğu şeklinde mesaj gönderdiğini yazdı.

Habere göre, konuşması sırasında Türkiye’nin tavrını eleştiren Anastasiadis, Türkiye’nin tavrının, Kıbrıs sorununun çözümlenmemesinin nedeni olduğunu savundu.

Anastasiadis, müzakereleri, her şekilde istediğini ancak sadece Kıbrıs Helenizmi’nin güvensizliğini garanti altına alacak bir çözümü de kabul etmeyeceğini belirtti.

Anastasiadis, bu dönemde, bölgede kaydedilen, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde kaydedilen “provakasyonların ve işgalin”, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında önemli rol oynayan bir devletin iyi niyet göstergesi olmadığını savundu.

Anastasiadis, kuzeyi elinde bulunduranın Kıbrıs Türk kuvvetlerinin değil, var olan ve çözümden sonra da var olmayı isteyen Türk askeri dinamiklerinin olduğunu, garantör Yunanistan ve İngiltere’nin değil garantör Türkiye’nin sorunlar çıkardığını ileri sürdü.