Türkiye'ye karşı bütün cephelerde diplomatik atağa geçtiler

Rum ve Yunan hükümetleri, Türkiye’nin politikasının “artık topluca göğüslenmesi gerektiği” düşüncesinde. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupalı yetkililerle temasları hakkında karşılıklı bilgi vermek ve Brüksel düzeyinde bundan sonra atacakları adımları koordine etmek maksadıyla son 24 saat içerisinde iki kez telefon görüşmesi yaptı

Rum yönetiminin, Yunanistan ile eşgüdüm içerisinde, Türkiye’nin karadaki ve denizdeki politikalarına karşı bütün cephelerde diplomatik atağa geçtiği bildirildi.

Fileleftheros haberi “BM’ye, AB’ye Diplomatik Atak… Başkan Michel ve Borrell’den AB Tarafından Daha Büyük Kararlılık İstedi” başlığıyla aktardı.

Habere göre Rum ve Yunan hükümetleri, Türkiye’nin politikasının “artık topluca göğüslenmesi gerektiği” düşüncesinde. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupalı yetkililerle temasları hakkında karşılıklı bilgi vermek ve Brüksel düzeyinde bundan sonra atacakları adımları koordine etmek maksadıyla son 24 saat içerisinde iki kez telefon görüşmesi yaptı.

Gazete devamla Rum yönetiminin dikkatini, önümüzdeki pazartesi yer alacak Avrupa Birliği Dış Konular Konseyi toplantısına odakladığını, bu toplantıda, Atina ile birlikte, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine Brüksel’in daha etkin müdahil olmasını isteyeceğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis dün, Rum Başkanlık Sarayı’nda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ortak Dış Siyaset ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Joseph Borrell ile telekonferans usulü görüştü, görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis de katıldı.

Sözcü Kusios’a göre Anastasiadis Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin son gelişmelere dair “bilgi” verdiğini ve AB’nin daha çok kararlılık sergileyerek menfaatlerini ve kendi temeli olan ilke ve değerleri güvenceye alması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Gazete telekonferans sırasında, “Türkiye’nin faaliyetlerine son verilmesi ve bölgedeki her türlü tehlikeden kaçınılması” hedefiyle Rum yönetimi ile Brüksel arasındaki istişarelerin bütün düzeylerde sürdürülmesine, gelişmelerin yakından takip edilmesine karar verildiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis telekonferansın ardından Yunanistan Başbakan Miçotakis ile telefon görüşmesi yaparak Borrel ve Michel’le; Miçotakis ise dün telekonferans yaptığı Avrupalı yetkililerle görüştüğü konuları aktardı. Anastasiadis ve Miçotakis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı meşgul eden faaliyetleri konusunda yakın temas içerisinde olmaya karar verdi.

Fileleftheros Pazartesi günkü AB Dış Konular Konseyi’ne, Borreoll’in daveti üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da telekonferans yöntemiyle katılacağını yazdı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerin de ele alınacağı Konsey’e Pompeo’nun da katılacak olmasının, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Yunan dengi Nikos Dendias’a bu konuları Pompeo’ya doğrudan aktarma fırsatı vereceğine dikkat çekildi.

Politis haberi “Ankara’ya Ortak Mesaj… AB Doğu Akdeniz Fonu Önünde ABD İle İş Birliği Arayışında… Dünkü Telekonferans Sırasında Anastasiadis ve Hristodulidis Avrupalı Yetkililere Bölgedeki Bütün Olgular ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Talepleriyle İlgili Bilgi Verdi” başlığıyla aktardı.

Haravgi “Türkiye’nin Faaliyetleri Konusunda Atlantik Ötesi Ortak Mesaj Verilsin… Joseph Borrell’in Mike Pompeo’dan Talebi” başlıklı haberinde AB Ortak Dış Siyaset ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Borrel’in, pazartesi günkü Dış Konular Konseyi’ne telekonferans yöntemiyle katılacak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan “Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki durumun yatıştırılması için iş birliği yapması gerektiğine dair AB-ABD ortak mesaj verilmesini isteyeceğini” yazdı.

Alithia haberi “Kıbrıs ve Yunanistan… Türkiye Konusunda Avrupa’yı Hareketlendiriyorlar” başlığıyla aktardı.