“Türkiye, yasadışı faaliyetlerden kaçınmalı”

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Palmer, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inde yasadışı faaliyetlerden kaçınmasını istedi

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthiew Palmer’ın önceki gün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslara geniş yer verdi.

Habere göre Palmer önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le biraraya geldi.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Palmer-Anastasiadis görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Palmer’in görüşmede, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inde yasadışı faaliyetlerden kaçınması gerektiği dile getirdiğini” iddia etti.

Görüşmede ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin ele alındığını, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerinin üzerinde özellikle durulduğunu belirten Prodromu, Palmer’in ABD’nin, Türkiye’nin bu eylemlerden kaçınması gerektiği şeklindeki bilindik tezini yinelediğini vurguladı.

Prodromu, Anastasiadis’in ise, ABD’nin izlediği tutumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması için Türkiye’nin ikna edilmesi çabalarında ABD’nin de yer almasını talep ettiğini aktardı.

Görüşmede, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması sürecindeki ilerlemenin de ele alındığını vurgulayan Prodromu, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sözde MEB’de faaliyet gösteren ABD şirketleri aracılığıyla enerji alanında işbirliği ve ABD’nin bölgedeki çıkarları konularının da ele alındığını ifade etti.

Habere göre Anastasiadis ayrıca, Türkiye’nin sözde yasadışı faaliyetlerini sonlandırması halinde çözüm müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu ancak şu ana kadar Türk tarafının, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda isteksiz olduğu iddiasını Palmer’a iletti.

Gazete, Palmer’ın Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmede de benzer konuların ele alındığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Ankara’ya Mesajlar – ABD Endişelerini Türkiye’ye İletmeye Çalışıyor – ABD: Sondaj Dursun” başlıkları altında verirken Palmer’in önceki gün Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerinden duydukları endişeyi Ankara’ya iletmeye çabaladıklarını söylediğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Türk yetkililerle temas halinde olduğunu ve Türkiye’nin söz konusu eylemlerinin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğine inandığını” iddia etti.

Palmer-Hristodulidis görüşmesinde UNFICYP konusunun da ele alındığını yazan gazete, Palmer’in Kıbrıs Rum tarafının konu hakkındaki endişelerini haklı bulduklarını ancak ABD’nin bu konudaki yaklaşımının UNFICYP’in genel anlamdaki görevlerine ilişkin olduğunu dile getirdiğini savundu.

Palmer-Anastasiadis görüşmesi sonrasında Rum Sözcü Prodromu’nun açıklamasına da geniş yer veren gazete, Palmer’ın da görüşme sonrasında açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Palmer, Rum hükümetiyle hali hazırda var olan çok iyi düzeydeki ortaklık ilişkilerini daha da iyi hale getirmek için çalışmaya niyetinde olduğunu ifade etti.

Anastasiadis’le ikili ve bölgesel konulara ilişkin her şeyi ele aldıklarını vurgulayan Palmer, üç yıl boyunca Kıbrıs’ta yaşadığını, çok hoş anıları olduğunu ve yeniden burada olmaktan mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.

MENENDEZ DIŞ RUMLAR TOPLANTISINDA KONUŞTU

Öte yandan gazete, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasını öngören “EastMed Act” isimli yasa tasarını hazırlayanlardan biri olan ABD’li Senatör Bob Menendez’in ABD’deki Dış Rumlar Konseyi (PSEKA) 35’İnci toplantısında yaptığı konuşmaya da yer verdi.

Habere göre Menendez konuşmasında, “Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının göz ardı edilemeyecek kadar çok olduğunu” belirterek “Türkiye mükemmel bir müttefikimiz olsaydı bile bu yasanın yapılması gerekliydi” şeklinde konuştu.

Menendez konuşmasında, Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkileri ve S-400 füzeleri konusundaki tutumuna ilişkin bilindik eleştirilerini de yineledi.

