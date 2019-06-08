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“Türkiye uluslararası hukuku çiğnemekte ısrarcı”

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Türkiye’nin uluslararası hukuku çiğnemekte ısrarcı olduğunu iddia eden Rum lider Anastasiadis, çözüm müzakerelerinin başlayabilmesi için bu eylemlerini sonlandırması yönünde Türkiye’ye çağrıda bulundu

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“Türkiye uluslararası hukuku çiğnemekte ısrarcı”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis önceki akşam ABD Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine başlamaya hazır olduğu iddiasını yinelerken, önceki gün içerisinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’le görüştü.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, “Müzakerelere Hazır Olduğunu Açıkladı – Türkiye MEB’de Yasadışı Eylemlerden Kaçınsın” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki akşam ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinde, ABD’nin bağımsızlık günü sebebiyle gerçekleştirilen resepsiyona katıldığını ve burada yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği eylemlerin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlama çabalarını, özellikle BM’den bu yönde çabalar olduğu bir zamanda, olumsuz etkilediği iddiasında bulunurken Türkiye’nin sözde kışkırtıcı eylemlerini sonlandırması halinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin uluslararası hukuku çiğnemekte ısrarcı olduğunu iddia eden Anastasiadis, çözüm müzakerelerinin başlayabilmesi için bu eylemlerini sonlandırması yönünde Türkiye’ye çağrıda bulundu.
Anastasiadis, BM Barış Gücü’nün adadaki varlığının korunmasının, çatışmaları önlemesi bakımından büyük önem taşıdığı iddiasında da bulunarak, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin sözde “kışkırtıcı eylemleri” konularında izlediği ilkeli tutum sebebiyle ABD’ye teşekkür etti.
ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki gerek ikili gerekse çoklu düzeydeki ilişkilerin son dönemde güçlendiğini vurgulayan Anastasiadis, ExxonMobil ve Noble gibi Amerikan şirketlerinin Güney Kıbrıs’ın MEB’inde faaliyet göstermelerinin ise, iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı güveni temsil ettiğini belirtti.
Anastasiadis ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü zirvesine katılarak desteğini ortaya koymasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
 

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