"Türkiye uluslararası hukuka güveniyorsa Kıbrıs Cumhuriyetine cevap verebilir"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından atıf yapılan uluslararası hukukun “opsiyonel olmadığını” söyledi ve “Ankara uluslararası hukuka o kadar güveniyorsa Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çağrısına cevap verebilir” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın, Mısır, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın ortak Doğu Akdeniz açıklamasına gösterdiği tepki Rum tarafında “deniz sınırlarının belirlenmesi diyaloğuna pencere açtığı” gerekçesiyle “olumlu” algılandı.

Fileleftheros, “Olumlu Tepki… Türkiye Beş Dışişleri Bakanı’nın Konferansından Ne Kadar Rahatsız Olduğunu Gösterdi… Lefkoşa Doğrudan Diyalog Önerisini Yeniden Ortaya Atıyor” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde ,Rum yönetiminin, Türkiye’nin tepkisi vesilesiyle Türkiye ile Güney Kıbrıs’ın, aralarındaki deniz bölgesinin sınırlarını belirlemek üzere doğrudan diyalog veya Lahey Adalet Divanı’na başvuru önerisini yinelediğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün RİK’e yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından atıf yapılan uluslararası hukukun “opsiyonel olmadığını” söyledi ve “Ankara uluslararası hukuka o kadar güveniyorsa Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çağrısına cevap verebilir” dedi.

Gazete, Rum tarafındaki diplomatik çevrelerin, “Türkiye’nin tepkisi, bölge ülkelerince alınan koordineli inisiyatiflerden duyduğu rahatsızlığı gösteriyor. Bölge güvenliği ve istikrarı Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerinden olumsuz etkileniyor” dediğini de aktardı.

Rum Dışişleri Bakanı’nın, “Ramazanlarını kutlamak” gerekçesiyle dün Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin büyükelçileri ile telekonferans gerçekleştirdiğini, Rum yönetiminin bölge ülkeleri ile gerek ikili gerekse çok taraflı ilişkilerini derinleştirme isteğini yinelediğine de işaret etti.

HACİDAKİS: “EASTMED TÜRKİYE’YE CEVAP”

Aynı gazetenin “Atina’nın Ankara’ya Cevabı… Yunan Meclisi EastMed İnşaatını Onaylıyor” başlıklı haberine göre, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, “doğal gaz boru hatlarıyla ilgili görüntüyü değiştirecek çok önemli bir uluslararası enerji sözleşmesi” diye nitelediği EastMed boru hattı inşaatına Yunan meclisinin onay vereceğini söyledi.

Hacidakis “kuşkusuz ki (EastMed) Yunanistan’ın Kıbrıs’la ve İsrail ile askerî ilişkilerini güçlendirecek. Herhangi birinin aleyhine bir sözleşme yapmadık, bu üç ülke arasında bir işbirliği ve Türkiye’nin tahriklerine dolaylı bir cevaptır” ifadelerini kullandı.

FRANSIZ FIRKATEYNİ 3’ÜNCÜ PARSEL YAKINLARINDA GERÇEK MERMİLERLE ATIŞLAR YAPIYOR

Aynı gazete, Fransa’nın Doğu Akdeniz’de bulunan fırkateyninin, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de gerçek mermilerle tatbikat icra etmekte olduğunu, Rum yönetiminin de bu maksatla NAVTEX yayımlayarak, Fatih sondaj gemisinin faaliyetlerini sürdürmekte olduğu, 3’üncü parsel yakınlarındaki bölgeyi “bağladığını” haber verdi.

Gerçek mermilerle ilk atışlarını dün gerçekleştiren Fransız fırkateyninin 16 ve 19 Mayıs’ta da 11.00-19.00 saatleri arasında atışlar yapacağını ve Rum yönetiminin yayımladığı “NAVTEX”in 20 Mayıs’a kadar yürürlükte olacağını belirten gazete, Güney Kıbrıs, Lübnan ve Fransa’nın kısa süre önce ortak askerî tatbikatlar icra etme konusunda uzlaştığını hatırlattı.

Haravgi, haberi “Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan, Sınırlandırma İçin Diyaloğa Pencere… Erdoğan: ‘Meydanı Kıbrıs Rum Lobisine Bırakmayacağız’” başlığıyla aktardı.