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Türkiye, Rum yönetimini engelledi

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Yılda üç kez Cenevre’de toplanan Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci statüsüyle katılan Rum Yönetimi, Türkiye tarafından engellendi

Türkiye, Rum yönetimini engelledi

Türkiye’nin, Rum yönetiminin yılda üç kez Cenevre’de toplanan Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci statüsüyle katılmasını bu yıl engellediği haber verildi.

Alithia ve diğer gazeteler bu yılki konferansların ilkine çok sayıda ülkenin gözlemci statüsüyle katılma başvurusunda bulunduğunu, Güney Kıbrıs dışındaki diğer ülkelerin başvurusunun onaylandığını yazdı.

Haberde Rum yönetiminin talebi gündeme geldiğinde Türk temsilcinin söz alarak, Türkiye’nin önceki yıllarda Güney Kıbrıs’ın katılımını engellemeyip, her konferans sonunda hoşnutsuzluk belirtmekle yetindiğini hatırlatarak “Ancak Türkiye bu yıl bu talebe destek vermeyecek” dediği kaydedildi.

Gazete ABD’nin bu tutumundan hoşnutsuzluk belirttiği Türkiye’den, kararını gözden geçirmesini istediğini yazdı.

Habere göre Ajans Frans Press (AFP) Türkiye’nin Rum yönetiminin katılımını, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili anlaşmazlık, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları ve askerî mutabakatını kınayanlar arasında olması nedeniyle engellediğini yazdı.

Haberde AFP’nin ayrıca analizcilerin, Ankara’nın Güney Kıbrıs’ı, Doğu Akdeniz’deki taleplerine müdahale eden bölgesel ittifakın zayıf halkası gördüğü uyarısında bulundukları vurgusuna da yer verildi.

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