Türkiye, Rum'un iki Navtex'ine karşılık üç Navtex yayımladı

Rum basını Türkiye’nin “rahatsızlık duyduğunu”, buna bağlı olarak dün, Güney Kıbrıs’ın son 48 saat içerisinde yayımladığı iki(10’uncu parseldeki çevre araştırması ve Alman gemisi Maria S.Merian’ın bilimsel araştırmaları) Navtex’e karşılık olarak, anti-Navtex şeklinde 3 Navtex yayımladığını yazdı

Rum basını, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”ine yönelik itiraz etme çabası içerisinde, Exxon Mobil şirketinin, ileriki günlerde, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde, ileri götüreceği araştırmaları, “yasa dışı faaliyet” olarak nitelendirdiğini ve bu kapsamda anti-Navtex yayımladığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ve ve buna eş zamanlı olarak bölgedeki tüm Navtex çeşitlerini yayımlamasıyla alakalı Rum Yönetimi’nin sorumluluğu altındaki bölgelere itiraz etmesi çabası içerisinde olduğunu ileri sürdü ve Türkiye’nin, Exxon Mobil’in, sözde Rum “MEB”i içerisindeki10’uncu parselde, ileriki günlerde ileriye götüreceği araştırmaları yasa dışı olarak nitelendirdiğini savundu.

Gazete, Almanya’nın Güney Kıbrıs’ın ayrıca bölge için Navtex yayımlayan Rum Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin yetkisini mutlak şekilde tanımasından dolayı Türkiye’nin “rahatsızlık duyduğunu”, buna bağlı olarak dün, Güney Kıbrıs’ın son 48 saat içerisinde yayımladığı iki(10’uncu parseldeki çevre araştırması ve Alman gemisi Maria S.Merian’ın bilimsel araştırmaları) Navtex’e karşılık olarak, anti-Navtex şeklinde 3 Navtex yayımladığını ileri sürdü.

Türkiye’nin yayımladıklarından bir tanesinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisindeki 10’uncu parseldeki çevresel araştırmalara ilişkin Rum tarafının Navtex’ine karşı olduğunu yazan gazete Türkiye’nin, bunun yetkisiz bir makam tarafından verildiğinden de söz ettiğini belirtti.

Gazete, Türkiye’nin diğer Navtex’inin ise, Alman gemisinin, bölgede yapacağı bilimsel araştırmalara karşı olduğunu yazdı.

Habere göre Türkiye ayrıca “Rum Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin, yetkilenmemiş bir merkez, duyurularının ise geçersiz olduğundan, tek yetkilendirilmiş merkezin ise Antalya’da bulunduğundan” bahseden genel bir anti-Navtex de yayımladı.

Gazete haberinde ayrıca Türkiye’nin, Alman “Maria S.Merian” gemisinin bilimsel araştırmalarına atıfta bulunarak, gemi yetkililerinin, araştırmalar için Rum Yönetimi’nden talep ettiklerinden farklı olan, Kıbrıs’ın güneyini bağlayarak Navtex yayımladığını, bunun da, Türk Navtex’inin amacının denizcilik güvenliği değil, Güney Kıbrıs aleyhine, uluslararası meşruiyete karşı provokasyonlarda bulunmak olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin geçtiğimiz hafta cumartesi günü, aynı gemi için Kıbrıs’ın güneyinden, Girit’in batısına kadar olan bölgeyi bağlayan Navtex yayımladığını da anımsatan gazete, Rusya Deniz Kuvvetleri’nin, sözde Rum “MEB’”i içerisindeki 10’uncu parsel yakınındaki tatbikatları için Rum Yönetimi’nin yayımladığı Navtex’in meşruluğunu şüpheye düşürme çabasının da şaşkınlığa neden olduğunu, geçmişte, Rus makamlarının Güney Kıbrıs yetkililerine yönelmesini önleme çabası içerisinde Rus tatbikatları için anti-Navtex yayımladığını da belirtti.

DOĞAL GAZ FONUNA İLİŞKİN YASA TASARISI

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki “Doğal Gaz Fonu’na İlişkin Yasa Apar-Topar” başlıklı haberinde, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde, enerji alanındaki gelişmelerin yeniden gündeme geleceğini yazdı.

Gazete, hükümetin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yer alanlar nedeniyle Hidrokarbon Fonu olarak bilinen Ulusal Yatırımlar Fonu’nun kurulması ve faaliyete geçmesine yönelik yasanın ve ilgili tüzüklerin ivedilikle onaylanmasını istediğini belirtti.

Habere göre bu konunun, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin gelecek Pazartesi günü gerçekleştireceği toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

DELEK-NOBLE

Öte yandan Alithia gazetesi, Mada Masr haber sitesinin haberine dayanarak, Delek ve Noble şirketlerinin, Doğu Akdeniz Doğal Gaz Şirketi’nden boru hattı satın almak için, söz konusu şirketin hissedarlarıyla görüşme halinde olduğunu yazdı.

Haravgi gazetesi aynı haberi “Delek-Noble’den, Mısır Şirketi’nden Boru Hattı Satın Almak İçin Görüşmeler” başlığıyla aktardı.