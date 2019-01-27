“Türkiye, Rum toplumunu bölme niyetinde”

Rum lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun önceki günkü açıklamalarını, “Kıbrıs Rum toplumunda bölünme meydana getirme çabası” olarak değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün yaptıkları toplantının ardından düzenledikleri ortak basın toplantısındaki açıklamaları ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in değerlendirmeleri Rum basınında geniş yer aldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Arkamızda Tiyatro Oynuyorlar- Çavuşoğlu ve Akıncı, Nakaratı Değiştiriyor ve Başkan Anastasiadis’e Yükleniyor- Temeli, Değiştirmeye Çalışıyorlar” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye ile KKTC’nin, Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesi dışında çözümler aranması ve müzakerelerin temelinin değişmesine ilişkin bir yol çizdikleri iddiasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin, Ankara’nın sahip olduğu niyetlere dair net mesajlar gönderdiğini ileri süren gazete, hem müzakerelerin başarısız olması, hem de rota değişikliği konusunda Anastasiadis’e sorumluluk yüklenmesi senaryosu organize edildiğini öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Akıncı ve Çavuşoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesine de yer veren gazete, Akıncı’nın hafızasının kendisini yanılttığı iddiasında bulunan Anastasiadis, 5 Temmuz’da Crans Montana’da sunduğu belgeye atıfta bulundu ve Türkiye’nin Kıbrıs Rum toplumu içerisinde bir bölünme ortamı meydana getirme niyetinde olduğunu öne sürdü.

Rum liderin Çavuşoğlu’nun enerji konusundaki söylemlerine değinmeden Rum tarafının doğal gaz konusundaki programının planlandığı gibi ilerlediğine dikkat çektiği belirtildi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, bazı Rum siyasi partilerin de TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdiği kaydedildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ise Anastasiadis’in açıklamalarına “Hafızası Kendisini Yanıltıyor- Bizi Bölmek İstiyorlar- Anastasiadis’ten Akıncı’ya Hızlı ve Sert Yanıt” başlıklarıyla yer verdi.

Habere göre, Anastasiadis, önceki gece yaptı açıklamada, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümünü istemesi halinde, herkesin, bunun kalıcı ve işlevsel bir devlete yol açabilecek bir çözüm olup olmadığını değerlendirmesi için yazılı tezler sunması veya taleplerini yinelemesi gerektiğini ifade etti.

Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söylediklerine ise şu yanıtı verdiği iddia edildi:

“Kıbrıslı Türk lider, 5 Temmuz’da, yani BM Genel Sekreterinin 6 Temmuz’da gelmesinden bir gün önce, BM Genel Sekreterinin değindiği ve Kıbrıs sorununa iki kesimli iki toplumlu bir çözüm bulunmasına ilişkin tüm konularla ilgili olarak, Rum kesiminin önerilerini yazılı olarak sunduğumu unutuyor ve nerdeyse iki yıl sonra, Crans Montana’da güya böyle bir şey önerdiğimi söylemeyi hatırlıyor…”

New York’ta benzer görüşleri Çavuşoğlu’nun da söylediğini iddia eden Anastasiadis, kendisinin buna yönelik düşünce ve tezlerinin ise, yetkilerin olası desantralizasyonu konusunun kendilerini meşgul etmesi gerektiği şeklinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gayri resmi görüşme önerisini reddetmediğini ve kendisinin her zaman görüşmeye hazır olduğunu da iddia eden Rum lider, 16 Nisan’da görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’nın fotoğrafçıların bile orada bulunmasını kabul etmediğini ileri sürdü.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun önceki günkü açıklamalarını, “Kıbrıs Rum toplumunda bölünme meydana getirme çabası” olarak değerlendirdi.

Anastasiadis, “Önümüzdeki günlerde Rum kesiminde neler olacağını göreceksiniz, bölünme yaratmaya ve yanıt vermekten kaçınmaya çalışıyorlar. Genel Sekreterin ortaya koyduğu altı noktayla ilgili yazılı önerilerinin ne olduğunu söylemeleri konusunda kendilerine meydan okuyorum. İstedikleri şey Kıbrıs’ın tamamını kontrol etmektir ve bunun kabul edilmesi ise söz konusu değildir” ifadelerini de kullandı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarına ise manşetten ve iç sayfadan “Ateşler Yaktı, Sonra da Görüşme İstedi- Kıbrıs Türk Lideri Çavuşoğlu’nun da Yardımıyla Başkan Anastasiadis’in İki Devletten Söz Ettiğini İddia Etti” başlıklarıyla geniş yer ayırdı.



