“Türkiye, oldubittiler yaratmaya çalışıyor”

Rum lider Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs Rum tarafını, müzakerelerin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığı iddiasında bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 15 Kasım KKTC’nin kuruluşu yıldönümü sebebiyle kınama mesajı yayınladı.

Anastasiadis yazılı açıklamasında, “Türkiye’nin niyetleri her ne olursa olsun, 25 Kasım tarihinde Berlin’de gerçekleştirilecek görüşme sırasında tam anlamıyla yapıcı ve olumlu olma yönündeki kararlığını ve siyasi iradesini hiçbir şeyin etkilemeyeceğini” öne sürdü.

Rum lider, Türkiye’nin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, müzakerelerin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığı iddiasında bulundu. Anastasiadis, üçlü görüşmede arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için “karşı tarafın da aynı iyi niyet ve olumlu ruhla ve müzakerelerin bir parçası olan konular hakkında önceden kararlar alınmasını talep etmeyen bir tutum sergilemesi gerektiğini” ifade etti.

Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi kararları, Zirve Anlaşmaları, AB normları ve AB’nin temel aldığı ilkelere dayanan bir çözüme bağlı olduğunu yineleyerek, bugüne kadar benimsemiş olduğu ilkelerle Kıbrıs Türk toplumunun endişelerine saygı gösterdiğini ve her türlü uzlaşmazlığın aşılması yönünde çabalamaya hazır olduğunu kanıtlamış olduğunu ileri sürdü.

Anastasiadis ayrıca, fonksiyonel ve kalıcı olmayan bir çözüme yol alacak hiçbir ilke ihlalini kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi.