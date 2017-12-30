Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Türkiye’nin, Rum MEB’i olarak tanımladığı Doğu Akdeniz bölgesinde “yasadışı” sondaj yapmaya “yeltenerek bir adım daha ileri gideceği” kanaatini ortaya koyarak “Elbette Türkiye o sondaj gemisini müzeye koymak için almadı” dedi

Türkiye’nin, satın aldığı sondaj gemisi ile Doğu Akdeniz’de sondaj yapmaya kalkışmasını “kışkırtıcı eylemlerini bir adım öteye taşıması” olarak nitelendiren Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin bölgede sondaj yapmaya veya Rum yönetimi hesabına yapılmakta olan sondajları engellemeye kalkışması durumunda neler planladıklarını açıkladı.

Alithia haberi “Türkler Kıbrıs MEB’ine Gelirse Ne Yapacağız” başlığıyla manşetten “Yoannis Kasulidis: Türkiye Sondaj Gemisini Müzeye Koymak İçin Almadı” başlığıyla da iç sayfasından aktardı.

Habere göre Kasulidis RİK’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, Rum MEB’i olarak tanımladığı Doğu Akdeniz bölgesinde “yasadışı” sondaj yapmaya “yeltenerek bir adım daha ileri gideceği” kanaatini ortaya koyarak “Elbette Türkiye o sondaj gemisini müzeye koymak için almadı” dedi, “böyle bir durumda yeni olgular meydana geleceğini” savundu.

Türkiye’nin hedefinin Rumları “kışkırtmak ve endişeye sevk etmek olduğunu” iddia eden Kasulidis “Türkiye’nin istediği bu hedefi görmezden gelmekte kararlıyız. Soğukkanlı ve sakin olmalıyız. Burada sondaj işlerini üstlenen iki dev şirket var. Şirketler de, platformdaki çalışanlar da korkmuyor. Bu şirketlerin arkasında güçlü devletler var” dedi, “Türkiye’nin çok da bir şey yapamayacağını” savundu.

“NE AB ORTAK DIŞ POLİTİKASI NE DE KOMŞULAR BİZİ KORUYABİLİR”

Kasulidis bir soruya karşılık Rum dış politikasının AB ortak dış politikası ile kimlik kazandığını çünkü Güney Kıbrıs gibi küçük bir ülkenin Türkiye gibi büyük bir ülke ile başa çıkabilecek imkana sahip olmadığını, ortak dış politikanın bu açıdan kendileri için bir artı olduğunu söyledi, şunları ekledi:

“Ancak, Türkiye saçmalar ve sınırı aşarsa ne Kıbrıs-AB ortak dış politikası, ne komşu devletlerle işbirliklerimiz bizi koruyabilir. Böyle bir durumda BM’ye şikayet edeceğiz. Fakat Türkiye’nin böyle bir saçmalık yapmayacağı kanaatindeyim.”

Türkiye’nin “kışkırtıcı eylemleri ve emrivakileri arasında en endişe verici olanının, satın aldığı sondaj gemisini Doğu Akdeniz’de kullanması olduğunu” savunan Rum Dışişleri Bakanı, “Bu ihtimali soğukkanlılıkla göğüsleyeceğiz” dedi.

Kasulidis, “Enerji programımızın değişmesi söz konusu değil, 2018 programımıza devam edeceğiz. Yeterli miktarda olduğu saptanırsa doğal gazı nasıl satacağımıza dair gelecekteki projelerimizi hayata geçirebilmek için bu projelerimizden iyi neticeler almayı umuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de sondaj yapacağına inanç belirten Kasulidis “Türk sondaj gemisinin yasadışı sondaja başlaması halinde birçok muhtemel olasılık var” dedi, olasılıkları şöyle sıraladı:

“Sonucu ne olacak, sonuç yataklar konusunda olumlu mu olacak, hangi emrivakiler ve hangi hukuki etkiler oluşacak, bu mesele gelecekte nasıl karşılanacak, hukuken şaibeli bir ürün (doğal gaz) nasıl ticarileştirilecek gibi çeşitli senaryolar var. Gelecekte göğüsleyeceğimiz birçok olgu ve birçok aşama var.”