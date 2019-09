“Türkiye niyetini ortaya koymalı”

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Türkiye’nin, Crans Montana’dan kaldığı yerden müzakerelere devam etme ve federasyondan başka bir şey olmayan çözüm şekli konusunda hem fikir olup olmadığını anlatması gerektiğini söyledi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, her şeyin, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri karşısındaki düşüncelerine bağlı olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesine göre bir radyo kanalına açıklamalarda bulunan Hristodulidis, tüm müdahil tarafların, New York’taki temaslarının ardından referans şartları üzerine anlaşma sağlanması ihtimalinin sorulması üzerine bazı açıklamalarda bulundu.

Hristodulidis, Kıbrıs’taki iki liderin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı ortak görüşmenin, Ekim ayında başka bir yerde olup olmayacağının şu ana kadar netleşmediğini ifade etti.

BM Genel Kurulu çerçevesinde, New York’ta “üçlü” görüşme yapılması ihtimalini de “açık bırakan” Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ayrıca BM Genel Kurul çerçevesinde Yunanistan kanadı ve büyük bir ihtimalle diğer garantör ülkelerle görüşme talep ettiğini söyledi.

Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri’nin niyetlerinden farklı olarak kamu oyunda dile getirdiği iki konudaki görüşlerini ortaya koyması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, Türkiye’nin, Crans Montana’dan kaldığı yerden müzakerelere devam etme ve iki liderin uzlaşmaya vardığı gibi iki kesimli iki toplumlu federasyondan başka bir şey olmayan çözüm şekli konusunda hem fikir olup olmadığını anlatması gerektiğini belirtti.

Maraş konusunda Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesiyle New York’ta çalışma yemeğinde bir araya gelmesinin ardından ne yapacağına dair açıklamada bulunacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları çerçevesindeki bir soru üzerine Hristodulidis, müzakerelerin kazanımlarının değerlendirilmesi gerektiğinden söz etti.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz’in, dünyada bölgesel organizasyonu(örgütü) olmayan tek bölge olduğundan ve bunun üzerinde çalışılması gerektiğinden bahsetti.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Lefkoşa Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Doğu Akdeniz Çalışmaları Girişimi Konferansı’nda yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’in jeopolitik dinamiğinden ve Güney Kıbrıs’ın istikrar kapısı olarak oynadığı rolden söz etti.

Avrupa, Amerika, Asya, Afrika, hatta Arap dünyasında örgütlerin bulunduğunu ancak Doğu Akdeniz’de bunun olmadığından söz eden Hristodulidis, Doğu Akdeniz’in, Avrupa ve genel olarak dünya için sahip olduğu önemi de vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan, İsrail, Mısır ve Ürdün ile kurduğu üçlü işbirliklerinden söz eden Hristodulidis, enerji konusunun, üçlü işbirliklerin kıvılcımı olduğunu ayrıca bu oluşumların, merkezi eksenlerinden biri olmayı da sürdüreceğini ifade etti.

Bölge ülkeleriyle münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi konusunda ise Hristodulidis, bunun, uluslararası hukuk temelinde daha fazla şeffaflığa neden olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununda ise, yaşayabilir bir çözümün mümkün olduğunu, böylesi bir durumda Kıbrıs’ın, AB ile köprü olarak işlev göstermesindeki kapasitesinin artacağını ifade etti.

Hristodulidis, yaşayabilir bir çözümün sağlanmasının ayrıca AB ve bölgedeki önemli ortakların çıkarlarına da hizmet edeceğini belirtirken “Kıbrıs’”ın, güvenilir bir ortak ve güvenlik sağlayıcısı olarak faaliyet göstermeye devam etmesi için gerçekten bağımsız, üçüncü ülkelerin müdahaleleri olmayan bir ülke olarak kalması gerektiğini savundu.