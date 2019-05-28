 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
92 0
7 0
 
86 0
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
18 0
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
168 0
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
22 0
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
16 0
banner82

Türkiye'nin tazminat miktarı 100 milyon Euro'yu geçti

banner27

banner262
Türkiye'nin tazminat miktarı 100 milyon Euro'yu geçti
banner267

Türkiye’nin, Kıbrıslı Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davalar sonucunda ödemeye mahkum edildiği tazminat miktarının, 100 milyon Euro’yu geçtiği iddia edildi.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı çerçevesinde, Komiteye 17 sayfalık bir bildiri gönderdiğini ve Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borçlarına ilişkin iddialarda bulunduğunu yazdılar.
Habere göre, Rum hükümeti, söz konusu bildiride, Türkiye’nin, mahsurlar olarak bahsedilen, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve kayıp yakınlarına ödemesi gereken tazminat miktarının, faizlerle birlikte sözü edilen miktarı aştığı iddiasında bulunurken; Türkiye’nin eski Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarının satışını ve kullanımını teşvik etmeyi sürdürdüğü ve Kıbrıslı Rumları, taşınmazlarını kullanım hakkından mahrum etmeye devam ettiği öne sürüldü.
Rum hükümeti, Komiteden, Türkiye’nin söz konusu tazminat miktarını hemen ödemesi ve Kıbrıslı Rumların eski taşınmazlarının kullanımının yasadışı olduğunu belirten bir ara karar üretmesi talebinde de bulundu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.