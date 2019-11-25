banner255
banner69
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
14 0
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
21 0
 
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
183 0
Hamitköy'e ateş düştü
Hamitköy'e ateş düştü
138 0
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
34 0
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
20 0
Trafikte eğitim şart
Trafikte eğitim şart
39 0
banner82

"Türkiye MEB'de ve Maraş'ın iskana açılması yönündeki girişimleri durdurmalı"

banner27

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki gerçekleştirdiğini iddia ettiği “yasa dışı faaliyetleri” ve Maraş’ın iskana açılması yönündeki girişimleri de durdurmasını istedi

"Türkiye MEB'de ve Maraş'ın iskana açılması yönündeki girişimleri durdurmalı"

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kıbrıs sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.
Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, “EOKA 1955-59” dönemine ait bir mücadelecinin anılması töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundan söz ettiğini yazdı.
Habere göre Fotiu, Kıbrıs sorununun kalıcı ve adil çözümlenmesinin sağlanmasına yönelik çabaların bir aşaması içerisinde olduklarını, bu çerçevede diğer tarafın, kendi (Rum tarafının) taraflarının, iyi niyetine ve iradesine yanıt vermesini beklediklerini ifade etti. 
Berlin’de, gayri resmi üçlü bir görüşmenin gerçekleştirileceğini ifade eden Fotiu, bu görüşmeden BM Genel Sekreteri Guterres’in girişimi çerçevesinde ileriki adımların da belirleneceğini söyledi. 
Fotiu, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Maronitler, Latinler ve Ermeniler olmak üzere tüm vatandaşlar için, ülkeyi; daha umut verici bir döneme götürecek olan  çözümün  sağlanmasının,  mümkün olacağı müzakerelere neden olacak olumlu gelişmeleri dört gözle beklediklerini ifade etti.  
Fotiu konuşmasında ayrıca Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki gerçekleştirdiğini iddia ettiği “yasa dışı faaliyetleri” ve Maraş’ın iskana açılması yönündeki girişimleri de durdurmasını istedi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.