Türkiye, Loizidu davasının düşürülmesini başaramadı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 5 - 6 Haziran’da gerçekleşen toplantısında Türkiye’nin, Titina Loizidu davasının komite gündeminden çıkarılması hedefini, Rum Yönetimi'nin de ara emri çıkarılması talebini başaramadığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazetelere göre, Strazburg’daki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündeminde “Ksenidi-Aresti” ve “Varnava ve Diğerleri” isimli Türkiye aleyhine davaları içeren Rum Yönetimi’nin 4’üncü hükümetler arası başvurusu bulunuyordu. Türkiye’nin, Titina Loizidu davasının Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi takip listesinden çıkarılmasını başaramaması üzerine ortaya koyduğu “engeller” yüzünden yukarıda anılan konularda da hiçbir karar alınamadı.

Rum tarafından kaynaklar, Loizidu meselesinin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi listesinde kalmasının önemine işaret ederek, bu şekilde davanın konseyin sonraki toplantılarında ele alınacağına dikkat çektiler.

Habere göre Rum Yönetimi, toplantı öncesinde Bakanlar Komitesi’ne muhtıra sunarak Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “4’üncü hükümetler arası başvuru” çerçevesinde verdiği tazminat kararlarını yerine getirmediği ve davanın tarafları Rumlara “ödemesi gereken meblağın faizleri ile birlikte 100 milyon Euro’yu aştığı” iddiasında bulunmuş ve Bakanlar Komitesi’nden, Türkiye’nin bu tavrından duyulan hoşnutsuzluğun göstergesi olarak bir “ara emri” çıkarmasını istemişti.