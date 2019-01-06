“Türkiye, iki devletli çözümle AB’yi düşünmesin”

DİSİ Başkanı Neofitu, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm düşünerek, müzakereleri çıkmaza soktuğu sürece AB’de bir gelecek düşünmemesi gerektiğini vurguladı

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun Tajani’ye, Rum tarafının Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini net şekilde istediğini bildirdiğini; ayrıca kendisine, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamaya dair bilgilendirme yaptığını yazdı.

Gazeteye göre Neofitu, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm düşünerek, müzakereleri çıkmaza soktuğu sürece AB’de bir gelecek düşünmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin AB’de geleceği olabilmesi için, Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki kesimli, AB ilkeleri ve BM parametreleri zemininde çözüm bulunmasına yönelik siyasi iade göstermesi gerektiğini belirten Neofitu, AB’ye, adanın birleşmesinde ve “işgalden kurtulmada” katalizör rol oynaması için girdiklerini söyledi.