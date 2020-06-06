"Türkiye, Güney Kıbrıs MEB'ini tanırsa Kıbrıslı Türklere hakkını vereceğiz"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) tanıması durumunda, Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs sorununun çözümünden önce, doğal gazdan elde edilecek ve hesaba yatırılacak paradan faydalanma hakkını vermeye hazır olduğunu” açıkladı

Rum radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetleri ile Kıbrıs sorununa ilişkin “Politico” dergisinin internet sayfasına açıklamada bulundu.

Habere göre Anastasiadis, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki saldırganlığını azaltmaması durumunda AB’ye katılım sürecinde bulunan üye statüsünün son erdirilmesi gerektiğini” iddia etti.

Anastasiadis, Türkiye’nin “katılım sürecinde olan her ülkenin uyduğu koşullara uyması gerektiğini, aksi takdirde aday ülke olarak kalması veya birliğe üye olmasının mümkün olmadığını” öne sürerek, Güney Kıbrıs’ın; Türkiye’nin AB’ye üyeliğinden yana olduğunu, bugünkü gibi davranan bir Türkiye yerine AB ülkesi bir Türkiye’yi tercih ettiklerini iddia etti.

AB’nin Türkiye karşısındaki tutumunun bazı AB çevrelerince “gevşek” olarak nitelendirildiğini ifade eden Anastasiadis, “AB bize, AB-Türkiye ilişkileriyle bütünlüklü olarak ilgilenmekten başka bir seçenek bırakmadı” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “Türkiye’ye güçlü bir mesaj göndermek adına, daha barışçıl bir çözüm bulmaktan yana olmamıza karşın Türkiye’yle katılım müzakerelerini resmen sona erdirme kararı almak, atabileceğimiz adımlardan biridir” şeklinde konuştu.

Doğal gazdan elde edilecek gelirin Kıbrıslı Türklerle bölüşülmesi için “escrow hesap” oluşturulmasını önerdiklerini ifade eden Anastasiadis: “Eğer Türkiye saldırganlığına son verirse ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’ini tanırsa, Kıbrıs sorununa çözüm bulunamasa dahi, doğal gazdan elde edilebilecek ve bu hesaba yatırılacak paradan faydalanma hakkını Kıbrıslı Türklere vermeye hazırım” şeklinde konuştu.

Anastasiadis ayrıca, eğer Ekim ayındaki seçimlerde Mustafa Akıncı yeniden seçilirse, iki tarafın Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine “kesinlikle yeniden başlayabileceklerini” de sözlerine ekledi.