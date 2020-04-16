Türkiye Güney Kıbrıs MEB'inde sondaj gerçekleştirecek

Türkiye’nin dün akşam yayınladığı yeni bir NAVTEX’le, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunan 6’ncı parselde sondaj gerçekleştireceğini duyurduğunu iddia edildi

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan altıncı parselde yeni bir sondaj yapacağın duyurduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin dün akşam yayınladığı yeni bir NAVTEX’le, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunan 6’ncı parselde sondaj gerçekleştireceğini duyurduğunu iddia etti.

Habere göre, Türkiye’nin NAVTEX’inde, Yavuz sondaj gemisinin, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin eşliğinde 6’ncı parselde sondaj gerçekleştireceğini belirterek, bölgeyi 20 Nisan-18 Haziran tarihine kadar gemi geçişlerine kapattığını duyurdu.

Öte yandan gazete, bir diğer haberinde, Korona virüs salgınının Türkiye’nin dış politikasını etkilemediğini belirterek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Atlantic Council” ve Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen tele konferansta yaptığı açıklamalara geniş şekilde yer verdi.

Gazete, Çavuşoğlu’nun açıklamalarını, Türkiye’nin, “Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan egemenlik haklarından vazgeçmelerini talep ettiği” iddiasında da bulundu.