banner411
banner69
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
8 0
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
68 0
 
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
58 0
"Yabancı futbolcular kalabilir"
120 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
87 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
120 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
131 0
banner440

Türkiye Güney Kıbrıs MEB'inde sondaj gerçekleştirecek

banner27

Türkiye’nin dün akşam yayınladığı yeni bir NAVTEX’le, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunan 6’ncı parselde sondaj gerçekleştireceğini duyurduğunu iddia edildi

Türkiye Güney Kıbrıs MEB'inde sondaj gerçekleştirecek

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan altıncı parselde yeni bir sondaj yapacağın duyurduğu iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin dün akşam yayınladığı yeni bir NAVTEX’le, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunan 6’ncı parselde sondaj gerçekleştireceğini duyurduğunu iddia etti.
Habere göre, Türkiye’nin NAVTEX’inde, Yavuz sondaj gemisinin, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin eşliğinde 6’ncı parselde sondaj gerçekleştireceğini belirterek, bölgeyi 20 Nisan-18 Haziran tarihine kadar gemi geçişlerine kapattığını duyurdu.
Öte yandan gazete, bir diğer haberinde, Korona virüs salgınının Türkiye’nin dış politikasını etkilemediğini belirterek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Atlantic Council” ve Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen tele konferansta yaptığı açıklamalara geniş şekilde yer verdi.
Gazete, Çavuşoğlu’nun açıklamalarını, Türkiye’nin, “Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan egemenlik haklarından vazgeçmelerini talep ettiği” iddiasında da bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.