“Türkiye acı çeken insanları kukla gibi kullanıyor”

Rum Hükümeti Sözcü Vekili Sedonas, Türkiye’nin AB’ye şantaj yapmak için, acı çeken insanları kukla gibi kullandığını söyledi

Rum Hükümeti Sözcü Vekili Panayotis Sedonas, RİK 3’e yaptığı açıklamada, mülteciler konusunda çok kısa bir süre içerisinde, problemin kapsamlı bir şekilde ele alınmasına ilişkin stratejinin hazır olacağını dile getirdi.

Yaklaşık 17 bin siyasi sığınma başvurusunun incelenme sürecinin artık hızlandırılması gerektiğini de dile getiren Sedonas, mültecilerin güvenli üçüncü ülkelere dönmeleri meselesinin de çok önemli olduğunu belirterek, AB tarafından bu meseleyle ilgili somut bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine de işaret etti.

Türk-Yunan sınırlarındaki durumun Türkiye’nin niyetlerini gösterdiğini de ileri süren Sedonas, Türkiye’nin AB’ye şantaj yapmak için, acı çeken insanları kukla gibi kullandığını iddialarına ekledi.

AKEL de yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin de bu konuyla ilgili sorumlulukları olduğunu belirterek, Türkiye’yle ilgili eleştirilerde de bulundu.

Alithia gazetesi ise “Başka Göçmenler de Geliyor” başlıklı haberinde, Türkiye’den çok sayıda mültecinin AB ülkeleri ile özellikle Güney Kıbrıs’a seyahat etmelerinin beklendiğini ileri sürdü.

Rum Polisinin Yabancılar ve Mültecilerle ilgili Operasyonları Sorumlusu Petros Zenios gazeteye açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dış sınırlarını korumak ve adaya yönelik yasadışı göçü önlemekle yükümlü olduğunu” iddia etti.

Zenios, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, şu an bölgede mültecileri taşıyan hareket halinde tekne bulunmadığını belirterek, bununla birlikte, Türkiye’de bulunan çok sayıda mülteci veya göçmenin, gerekli parayı bulur bulmaz, AB ülkeleri ve özellikle Güney Kıbrıs’a seyahat etmeyi beklediğine dair bilgiler bulunduğunu ileri sürdü.

Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis ise açıklamasında, düzensiz göçün çok zor bir mesele olduğunu belirterek, ciddi yasal konular ortaya çıkmakta olduğunu dile getirdi.

