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“Türkiye AB’ye tam üye olarak girmemeli”

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Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na adayı Weber, Türkiye’nin AB üyelik sürecini “olmayacak bir şey” diye niteleyerek “Türkiye AB’ye tam üye olarak girmemeli” dedi. Türkiye için “imtiyazlı ortaklık” önerdi, bunu da “Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin belirleyeceğini” öne sürdü

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“Türkiye AB’ye tam üye olarak girmemeli”
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Avrupa Halk Partisi’nin, önümüzdeki yıl Jean Claude Juncker’den boşalacak Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na aday gösterdiği Malfred Weber, seçim kampanyası için dün Güney Kıbrıs’a gitti, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili mesajlar verdi.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Sorunu Avrupa’nın Sorunu… Manfred Weber Türkiye’nin Üyelik Sürecine Tamamen Karşı” başlıklı haberine göre dün Weber, seçim kampanyası çerçevesinde dün Güney Kıbrıs’a gitti ve DİSİ genel merkezinde parti başkanı Averof Neofitu ile görüştü.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye’nin AB üyelik sürecini “olmayacak bir şey” diye niteleyen Weber “Türkiye AB’ye tam üye olarak girmemeli” dedi. Türkiye için “imtiyazlı ortaklık” önerdi, bunu da “Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin belirleyeceğini” öne sürdü.

Manfred Weber Kıbrıs sorununun Avrupa’nın sorunu olduğu iddiasında bulunarak “Net olacağım. Bu sorunda hepimiz Kıbrıslıyız. Kıbrıslılar sırtlarını, AB’nin geriye kalanının desteğine dayayabilirler. Ada’da artık herhangi bir garanti rejiminin ve yabancı askerin olmayacağı, bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ihtiyacımız var. Ortak hedefimiz budur” dedi.

Neofitu ise (dün) akşam saatlerinde gerçekleşmesi söz konusu olan yemeğe Kıbrıs Türk siyasi partilerinden temsilcilerin de katılacağına dikkat çekerek “onların da AB’ye tam üye yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın sürekli güvenli olacağını ve herhangi  bir yabancı garanti veya yabancı askere gerek olmayacağını hissetmelerini dilerim” dedi.

Weber’in adaylığını desteklemelerinin tesadüf olmadığını da söyleyen Neofitu, Avrupa Halk Partili Alman adayı “vizyonu ve net tezleri olan Avrupalı politikacı” diye niteledi.

Politis haberi; “Kıbrıs Manfred Weber İçin Seçim Kampanyası Başlangıcı… M. Weber Ortak Hedefin, Garanti Rejimi ve Yabancı Askerin Olmadığı Bağımsız Bir Kıbrıs Olduğunu Söyledi”  başlığıyla aktardı.

Alithia haberi “Manfred Weber: Hepimiz Kıbrıslıyız” ve “Ortak Hedef Garantiler ve Yabancı Asker Olmayan Bir Kıbrıs” başlığıyla aktardı.

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