DİKO Başkanı Papadopulos “Kıbrıs sorununda doğru ve işlevsel bir çözüm için Türk tarafının önemli tavizler vermesi gerek”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorununa doğru ve işlevsel bir çözüm bulunabilmesi için, Türk tarafının “önemli tavizler” vermesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Papadopulos, referans şartlarında anlaşmanın, Türk talepleri göz önünde bulundurulduğunda çok zor olduğunu iddia ederek, Rum tarafının daha fazla taviz verme çerçevesi bulunmadığını öne sürdü.

Papadopulos, Rum tarafının Türkiye’ye bedel ödetecek bir politika belirlemesi gerektiğini belirtirken, bunca yıldır Türkiye’nin uzlaşmazlığı yüzünden Kıbrıs sorununun çözülmediğini savundu.

Habere göre Papadopulos, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın MTG-Nea Salamina maçına katılmamasını da, KKTC’nin yükseltilme, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ise düşürülme çabası olarak değerlendirdi.

Papadopulos, bu gibi etkinliklerle Kıbrıs Türk tarafının, BM’nin de müsamahasıyla siyasi kazanç elde etmeye çalıştığını iddia etti.