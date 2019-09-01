Türk tarafı, Maraş’ı Rum idaresine önermiş

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromu, Türk tarafının müzakerelerin son turunda Maraş’ı Kıbrıs Rum idaresi altına koyan bir öneri sunduğunu iddia etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir grup gazeteciyle birlikte kapalı bölge Maraş’ı ziyaret etmesini yorumlayan Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, “Türk tarafının müzakerelerin başlamasını zorlaştırma girişiminden söz ederek, Türk tarafının müzakerelerin son turunda Maraş’ı Kıbrıs Rum idaresi altına koyan bir öneri sunduğunu” iddia etti.

Prodromu sözlerini kısaca şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki Türkiye yasadışı müdahalelerini sürdürüyor. Bunlar Kıbrıs sorununun çözümü açısından yardımcı olmamakla kalmayıp, caydırıcı (önleyici) olan da hareketlerdir. Türkiye’nin, tüm Kıbrıslılar için gerçek bir çözümü müzakere etmemize niyetli görüneceğini ümit edelim. Bunun ise, gerginlik politikasına bir son vereceği anlamına gelmesi gerekmektedir.”

Prodromu “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in şu an Lute’la yapacağı görüşmelere ve Lute’un ise Kıbrıs Türk tarafı ve özellikle de (Kudret Özersay’la değil) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yapacağı görüşmelere odaklanmış olduğunu” da vurguladı.

Lute’la yapılacak olan görüşmelerde, BM Genel Sekreteriyle müzakerelerin başlamasına ulaşmaları için, gerekli adımın atılmasının mümkün olmasını umduklarını da belirten Rum sözcü, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bugüne kadarki görüşmelere gönderme yaparak, Maraş’la ilgili öne sürülenlerin tam anlamıyla geçersiz olduğunu iddia etti.

Prodromu “Türk tarafının geçtiğimiz dönemde Cenevre ve Crans Montana’da gerçekleştirilen müzakere sırasında, Maraş’ı, Kıbrıs Rum idaresi altında olacak olan bölgeye dâhil eden bir öneri sunduğu” iddiasını da yineledi.

