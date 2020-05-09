Türk sondajlarına çare aranıyor

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı mevkidaşlarıyla iletişim maratonuna başladı

Rum Yönetimi’nin, Nisan ayının son on gününde Birleşmiş Milletler’e iki mektup göndererek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini şikayet ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis aracılığıyla, 30 Nisan 2020 tarihinde BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde ve kıta sahanlığında yürüttüğünü iddia ettiği sondaj faaliyetlerini şikayet ettiğini yazdı.

Alithia gazetesine göre, Mavroyannis, 24 Nisan 2020 tarihli mektupta ise, içerisinde Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat taslağının BM’ye sunulduğu Türkiye’nin Daimi Temsilcisi’nin 27 Şubat ve 18 Mart tarihli mektuplarına yanıt verdi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Çare (Panzehir) Aranıyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı bir çare bulmakla ilgili çabaların ağırlığının bir kez daha Güney Kıbrıs’ın omuzlarına çöktüğünü yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu çerçevede Türk faaliyetleri karşısında destek bulma çabası içerisinde mevkidaşlarıyla iletişim maratonuna başladığını belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ın faaliyetleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere iki düzeyde yapılmakta.

Hristodulidis, son 24 saat içerisinde mevkidaşlarıyla konuşarak, korona salgınına ilişkin Avrupa’da şekillenen durumu değerlendirdi ve Türkiye’nin faaliyetleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Hristodulidis önceki gün İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya ile telefonda görüştü.

Hristodulidis, geçtiğimiz gün ise Estonya ve İrlandalı mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulundu.