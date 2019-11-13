Türk-Sen, Güney Kıbrıs’taki Genel Sağlık Sistemi için Mahkemeye başvurdu

TÜRK-SEN’in Rum Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alan emeklilerin YESİ’den faydalanabilmeleri için Rum Sağlık Bakanlığı ve YESİ kurumu ile uzun süredir temas yaptıklarını ancak bir sonuç alamamış olmaları nedeniyle mahkemeye başvuracağı bildirildi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (TÜRK-SEN) Güney Kıbrıs’taki Genel Sağlık Sistemi (YESİ) ile ilgili mahkemeye başvurma kararı almasına “yeni baş ağrısı” eleştirisi yapıldı.

Politis gazetesi, TÜRK-SEN’in Rum Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alan emeklilerin YESİ’den faydalanabilmeleri için Rum Sağlık Bakanlığı ve YESİ kurumu ile uzun süredir temas yaptıklarını ancak bir sonuç alamamış olmaları nedeniyle mahkemeye başvuracağını yazdı.

Gazete, konunun yalnızca Kıbrıslı Türklerle ilgili olmadığını; YESİ’ye yatırımı olup Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet etmeyen Rumların da sistemden yararlanamadığını kaydetti.

Habere göre, YESİ Müdür Vekili Andreas Papakonstandinu, YESİ yasasının, sağlık sigortasından yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol ettiği bölgelerde veya İngiliz Üsler bölgesinde daimi ikamet eden kişilerin” faydalanabileceğinin açık şekilde belirtildiğini söyledi.

Papakonstandinu, bu sebepten ötürü Kıbrıslı Türklerin YESİ’den faydalanamadığını kaydederken, Rum Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli olan Kıbrıslı Türklerin durumunun geçmişte görüşüldüğünü ancak YESİ’den faydalanmalarının konsey tarafından reddedildiğini belirtti.

Papakonstandinu, bu konunun yeniden görüşülmesi olasılığını açık bırakırken, şu anda gündemlerinde böyle bir şey bulunmadığını söyledi.