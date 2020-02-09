Türk askerine taciz suçlaması

Rum basını, Lefkoşa Rum Belediyesi’nin ara bölgedeki Spitfire Cafe bölgesinde yaptığı çalışmanın Türk ordusunun sözde tacizleri yüzünden durduğunu belirtti

Lefkoşa Rum Belediyesi, ara bölgede taraflar arasında gerginliğe yol açan “Spitfire Cafe” bölgesinde çalışma yapan ekiplerini geri çekti.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Türk Ordusundan Taciz- Lefkoşa Belediyesi Spitfire Bölgesinden Ekiplerini Geri Çekti” başlıklı haberinde, Lefkoşa Rum Belediyesi’nin, Türk Ordusunun sözde “tacizleri yüzünden”, “Spitfire Cafe” bölgesindeki çalışmalarını durdurduğunu ve ekiplerini geri çektiğini yazdı.

Habere göre Lefkoşa Rum Belediyesi, önceki gün sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yaptığı açıklamada, özetle; “Spitfire binasının temizlenmesi ve desteklenmesinin başarılması için son günlerde yoğun çabalar harcadığını, fakat Türk Ordusu’nun sürekli tacizleri yüzünden, ekiplerini alandan geri çekmeye ve çalışmaları durdurmaya mecbur kaldığını” öne sürdü.

Belediye açıklamasında ayrıca “Birleşmiş Milletlerin (BM), son bir buçuk yıldır gerçekleştirdikleri görüşmelere rağmen, taşeron firmanın ekiplerine, binanın yıkılmasının önlenmesi için gerekli çalışmalara sorunsuz bir şekilde devam etmeleri amacıyla gerekli korumayı sağlamayı başaramamasından ötürü üzgün olduğunu” da ileri sürdü.

Belediye ayrıca “Lefkoşa Master Planı çerçevesinde Kıbrıslı Türklerle sahip oldukları iyi işbirliğinin, Türk Ordusu’nun müdahalelerini ve tacizlerini engellememesinden ötürü de üzüntü duyduğunu” belirtti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, “Türk Ordusunun Spitfire binasının kendisinin sahip olduğu toprak üzerinde bulunduğunu düşündüğünü” ileten gazete, “Türk Ordusunun buna paralel olarak ayrıca, binadan çıkarılan malzemelerin kendisine teslim edilmesi gerektiğini düşündüğünü” de aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise “İşgal Ordusuna Boyun Eğdiler- BM Kıbrıslı Rumları Korumadı ve Türk Askerlerini Rahatsız Etmedi” başlıklı haberinde, Türk Ordusu’nun Baf Kapısı bölgesinde yeni bir gerginlik sahnesi kurmaya çalıştığını iddia etti.

Meydana gelen olayın, Birleşmiş Milletlerin (BM) oldubittilerin meydana gelmesine müdahale etme ve bunları önleme konusundaki zayıflığını ve isteksizliğini gözler önüne serdiğini ileri süren gazete, bu olayın da geçmiştekiler gibi, Barış Gücü’nün İngilizlerin faaliyette bulunduğu 2’inci alanda meydana geldiğini kaydetti.

Gazete, Baf Kapısı yakınlarında bulunan Spitfire binası bölgesinde meydana gelenlerin, Türk Ordusu’nun, UNFICYP’in gösterdiği toleranstan faydalanarak, toprak üzerine nasıl belirli faaliyetlerde bulunduğunu kanıtladığını da iddialarına ekledi.

Türk Ordusu’nun bu faaliyetinin münferit bir olay olarak düşünülmediğini ve bunun Lefkoşa bölgesinde toprak üzerinde meydana gelen benzer diğer hareketlerle ilişkilendirildiğini yazan gazete, Rum makamlarını düşündüren şeyin ise BM’nin tutumu olduğuna dikkati çekti.

Gazete haberinde Lefkoşa Rum Belediyesi ile UNFICYP sözcüsünün konuyla ilgili açıklamasına da yer verirken, Güney Kıbrıs’taki DİKO partisinin ise yaptığı açıklamada “işgal ordusunun faaliyetlerinin, Türk askerlerinin, müzakerelerin başlamasından önce çekilmesi gerektiğini kanıtladığını” iddia ettiğini ekledi.

Politis gazetesi de “Molozlar İçin Kavga Ettiler… Lefkoşa Spitfire Konusunda UNFICYP’in Tutumundan Rahatsız” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Rum hükümetinin, Türk Ordusunun Spitfire bölgesindeki faaliyetlerine son vermesi için, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve UNFIYCP aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı nezdinde girişimde bulunduğunu ileri sürdü.

Gazete Rum Hükümeti’nin Spehar aracılığıyla gerçekleştirdiği girişimlerin sonuç vermediğini de yazdı.

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin açıklamasına ise “Ekibimizi Geri Çekmek Zorunda Kaldık” başlığıyla yer ver veren gazete, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in ise gazeteye açıklama yaparak “Belediyenin sorun çıkarmak istemediğini ve binanın desteklenmesine yardımcı olmak istediğini söylediğini” iletti.

Haravgi ise “Belediye Temizlik Ekiplerini Ara Bölgeden Geri Çekti” başlıklı haberinde, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yoprgacis’in gazeteye yaptığı açıklamada, “iki toplum ve BM arasındaki istişareler tamamlanana kadar, Lefkoşa Belediyesi’nin bölgedeki tüm planlanmış temizlik faaliyetlerini askıya aldığını söylediğini” aktardı.

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriyu ise gazeteye açıklamasında “Lefkoşa Belediyesi tarafından yanlış veya yasadışı bir şey yapılmadığını” savundu.