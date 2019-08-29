“Türk askerinden ve TC kökenlilerden kurtulmalıyız”

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos, çözümün nasıl olması gerektiğini anlattı

Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, dış Rumlarla ilgili konferansta yaptığı konuşmada, mücadelelerinin amacının, Kıbrıs sorununa herhangi bir çözüm bulunması değil, adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün nasıl olması gerektiğini anlatan II. Hrisostomos, Türkiye’nin müdahale haklarının olmaması gerektiğini ayrıca Ada’nın Türk askerinden ve TC kökenli vatandaşlardan kurtaracak, halkın, etnik ve dini açıdan hayatta kalmasını garanti altına alacak bir çözümden söz etti.