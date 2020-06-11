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Turist taşımacılığına 6,3 milyon Euro’luk teşvik veriliyor

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Rum Bakanlar Kurulu, havacılık şirketlerine 6,3 milyon Euro’luk teşvik verilmesini onayladı.

Turist taşımacılığına 6,3 milyon Euro’luk teşvik veriliyor

Rum Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüs pandemisinden darbe alan turizm sektörünü canlandırabilmek için, havacılık şirketlerine 6,3 milyon Euro’luk teşvik verilmesini onayladığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ta en fazla yolcu trafiğinin Ekim ayında yaşanması konusunda öngörüde bulunduğunu ve Ekim’de Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından yaklaşık 693 bin yolcunun geçeceğinin tahmin edildiğini yazdı.

Gazete, yıl sonuna kadar ise yaklaşık 2 milyon 742 bin yolcunun Larnaka ve Baf havalimanlarından geçmesinin beklendiğini ve en az yolcu trafiğinin de yaklaşık 460 bin yolcu ile Ağustos ayında yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, verilecek teşvikle bu yıl için Güney Kıbrıs’a daha fazla turist çekilebilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

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