"Tüm Kıbrıslılar mevcut durumun kabul edilebilir bir çözüm olmadığını anlamalı"

Seçim sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında destekçilerine seslenen Anastasiadis, herkesle işbirliği yapmaya kararlı olduğunu ifade ederek, karşı karşıya olunan en büyük sorunun Kıbrıs sorunu olduğunu tüm Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri mevcut durumun kabul edilebilir bir çözüm olmadığını anlamaya çağırdı

Rum Yönetimi Başkanlığına yeniden seçilen Nikos Anastasiadis, oy sayımının bitmesinin ardından yaptığı açılamada birlik mesajı verdi. Anastasiadis konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinmeyi ihmal etmedi.

Anastasiadis’in ikinci turdaki rakibi Stavros Malas ise Anastasiadis’e iyi çalışmalar dilerken, kendisinin de vatan ve halk için adalet mücadelesinde aktif bir vatandaş olmaya devam edeceğini söyledi.

Alithia gazetesi dün sandıkların kapanmasının ve Anastasiadis’in birinci olduğunun duyurulduğu sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından Anastasiadis’i destekleyenlerin kutlamalara başladığını yazdı.

Seçimlerin ilk sonuçlarının gelmesiyle yollarda arabaların korna seslerinin duyulmaya ve konvoyların geçmeye başladığını kaydeden gazete, oy sayımının tamamlanmasıyla büyük bir kutlama havasının hakim olduğunun yazdı.

Gazete, sonuçları Rum Başkanlığı’nda takip eden Anastasiadis’in, oyların sayımının bitmesiyle seçim kurmaylık binasına gittiğini vurguladı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Anastasiadis, kendisine ve Malas’a oy veren herkese tüm kalbiyle teşekkürlerini sundu.

“Halk oyuyla karar verdi” diyen Anastasiadis, seçim kampanyasını yürüten DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve tüm gönüllülerle özel olarak teşekkür etti.

Seçim kampanyası boyunca her ne söylenmişse bunların geçmişte kaldığını belirten Anastasiadis, “Yarından itibaren yeni bir gün başlıyor. Halk işbirliği ve birlik istiyor. Çünkü sadece bu şekilde kışkırtmaları göğüsleyebiliriz” şekilde konuştu.

Anastasiadis, herkesle işbirliği yapmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Öte yandan karşı karşıya olunan en büyük sorunun Kıbrıs sorunu olduğunu söyleyen Anastasiadis konuşmasında, tüm Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri mevcut durumun kabul edilebilir bir çözüm olmadığını anlamaya çağırdı.

Anastasiadis’in seçim kurmaylığının ardından başkan olarak ilan edildiği Tasos Papadopulos-Eleftheria Stadyumuna gitti.

Habere göre, buradaki konuşmasında da Anastasiadis, ideolojik renklerin olmadığını belirterek, önemli olanın, yarından itibaren sorunları nasıl göğüsleyecekleri olduğunu söyledi.

Seçim sürecine katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Anastasiadis, kendisine oy verelere karşı büyük bir minnet duyduğunu belirtti.

Anastasiadis, konuşmasının Kıbrıs sorunuyla ilgili kısmında, Kıbrıslı Rumların endişe ve güvenliği göz ardı etmeyecek, Kıbrıslı Türklerin makul olarak sahip olabileceği her türlü endişesini yok saymayacak bir çözümle “sözde işgalin sona ermesinin” öncelikleri olduğunu söyledi.

Anastasiadis açıklamalarında Kıbrıs sorunuyla ilgili diğer bilindik tezlerini de sıraladı.

NEOFİTU: “HALK, DİSİ VE ANASTASİADİS’İ ÖDÜLLENDİRDİ”

Seçimlerde Anastasiadis’i destekleyen DİSİ Başkanı Averof Neofitu da konuşmasında, ilk kez pazarlıklar ve çıkar alışverişleri olmadan ikinci tur seçimlerinin yapıldığını belirtti.

Halkın DİSİ ve Anastasiadis’i ödüllendirdiğini söyleyen Neofitu, herkese teşekkür etti.

Neofitu, vatanın, Kıbrıs Helenizmi’nin geleceğini güvence altına alarak, başta gençler olmak üzere herkes için güvenlik, barış ve refah şartları altında yeniden birleşmesi amacıyla çaba göstermeye devam edeceklerini de söyledi.

STADYUMDAKİ TÖRENE KATILIM ORANI DÜŞÜKTÜ

Politis gazetesi ise vatandaşların stadyumdaki törene katılım oranlarının düşük olduğunu belirtti.

Bunun, polisin daha önceden de uyarıda bulunduğu havaalanlarındaki gibi katı güvenlik önlemleri almasından kaynaklanabileceğini kaydeden gazete, politikanın, halkı, kutlama niteliğindeki olaylara toplamaması olabileceğini yazdı.

MALAS: “AKTİF VATANDAŞ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Öte yandan, Rum başkanlık seçimlerinin ikinci turunda yarışan bir diğer aday Stavros Malas, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada Anastasiadis’e iyi çalışmalar diledi.

Sonuç karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ancak buna saygı duyduğunu belirten Malas, kendi adaylığı için çalışan ve çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Malas, vatan ve halk için adalet mücadelesinde aktif bir vatandaş olmaya devam edeceğini söyledi.

KİPRİANU: “TARAFSIZ VE SERT ELEŞTİRİ”

Seçimlerde Malas’ı destekleyen AKEL’in Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise partinin mücadelesinin sona ermediğini, değişimin olmasına yönelik temellerin atılması için çalışacaklarını belirtti.

Konuşmasında, Kıbrıs sorununa da değinen Kiprianu, Anastasiadis’e güvenlerinin olmadığını belirterek bu konuda, Anastasiadis’in kendilerini ikna etmesi gerekeceğini belirtti.

Kiprianu, eleştirilerinin tarafsız ancak sert olacağını da belirtti.