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Troyka'dan Güney Kıbrıs'a nota

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Troyka'dan Güney Kıbrıs'a nota
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Rum ekonomisini gözetimi çerçevesinde 4’ücü gözden geçirme ziyaretinde bulunan Troyka’nın Rum yönetimine sert mesajlar verdiği bildirildi.

Fileleftheros “Troyka’dan Nota… ‘Kooperatif Kıbrıs Bankası’nı Özelleştirin’” başlıklı haberinde 4’üncü gözden geçirmesini tamamlayan Troyka heyetinin, batık krediler ile mücadele için eldeki imkanların kullanılması ve  ikincil kredi piyasası ile kredilerin menkul kıymetleştirilmesinin iyi çalışabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızlandırılmasını istediğini yazdı.

Habere göre, ödemeler kültürünün iyileşmesinin önemine vurgu yapan Troyka heyeti  batık kredi miktarının önemli ölçüde düşmüş olmasına rağmen halen AB ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti, “Kooperatif Kıbrıs Bankası’ndaki yatırımlar için normal araştırma yapılması ve şeffaflık önemlidir” vurgusunu yaptı.

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