banner255
banner69
37 0
Anketler doğru söylemez
Anketler doğru söylemez
64 0
 
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
153 0
30 0
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
67 0
Tribünler sığmadı
Tribünler sığmadı
645 0
Yollara lastik dayanmıyor
Yollara lastik dayanmıyor
23 0
banner374

Trodos’a giden yollar kapandı

banner27

Trodos’a giden yollar kapandı

Trodos’a giden yolların, kar yağışı yüzünden kapandığı haber verildi.
Rum haber kaynakları, Rum Polisi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak,Prodromos-Trodos, Platres-Trodos ve Karvuna-Trodos yollarının tüm araçlar için kapandığını duyurdu.
Dağlık bölgelerdeki diğer yolların tüm araçlar için açık, fakat hava koşulları yüzünden kaygan olduğu belirtilen haberde, Rum polisinin sürücüleri dikkatli olmaları ve düşük hızda seyretmeleri konusunda uyardığı da ifade edildi.
Haberde, Trodos meydanındaki kar kalınlığının 43 santim olduğu da kaydedildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.