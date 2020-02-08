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Trodos’a giden bütün yollar kapandı

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Trodos’a giden bütün yollar kapandı

Trodos’a giden bütün yolların, kar yağışı yüzünden bu sabahtan itibaren kapandığı haber verildi.
Rum polisinin konuyla ilgili açıklamasına yer veren Rum haber kaynakları, kar yağışı ve buzlanma yüzünden, dağlık bölgelerdeki yolların ise yalnızca dört çekişli veya zincirli araçlara açık olduğunu duyurdu.
Rum polisinin dağlık bölgelerde seyir halinde olan herkesi dikkatli olmaları, aynı zamanda yavaş ve güvenli bir hızda seyretmeleri konusunda uyardığı da ifade edildi.

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