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Trodos beyaza büründü

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Trodos bölgesine önceki gün ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Trodos beyaza büründü
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Güney Kıbrıs’ta, özellikle Trodos bölgesinde önceki gün ceviz büyüklüğünde dolu yağışlarının etkili olduğu belirtildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Trodos bölgesi sakinlerinin dağları ve yolları örten dolular nedeniyle beyaz bir manzara ile karşı karşıya kaldığını yazdı. 
Gazete ayrıca Mayıs ayındaki yağış miktarı seviyesinin yüzde 232’ye çıktığını ve son 24 saatte su miktarının 7 milimetreye ulaştığını belirtti. 
Öte yandan, Haravgi gazetesi son günlerde etkili olan yağışlar ve buna eklenen dolu nedeniyle, seraların, bahçelerin ve tarım ürünlerinin ekili olduğu alanların zarar gördüğünü yazdı.

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