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Trodos'a ulaşım zor

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Kıbrıs’ta etkili olan soğuk hava Trodos bölgesine ulaşımı güçleştirdi.

Trodos'a ulaşım zor

Trodos bölgesine yoğun kar yağışı sonucu bölgedeki yol ağında durumun kötü olduğu açıklandı. Bazı yolların tüm araçlara kapalı, bazılarının da sadece zincirli ya da 4x4 araçlara açık olduğu duyuruldu.

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