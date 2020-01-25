Trodos'a ulaşım zor

Kıbrıs’ta etkili olan soğuk hava Trodos bölgesine ulaşımı güçleştirdi.

Trodos bölgesine yoğun kar yağışı sonucu bölgedeki yol ağında durumun kötü olduğu açıklandı. Bazı yolların tüm araçlara kapalı, bazılarının da sadece zincirli ya da 4x4 araçlara açık olduğu duyuruldu.