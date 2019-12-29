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Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs'la diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi

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Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs'la diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi

Libya'da Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Dimitris Şilluris'in açıklamalarının Libya'nın egemenliğine saldırı ve içişlerine müdahale olduğunu belirtti.  
Trablus Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şilluris'in açıklamaları kınanırken bunların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi.   
Açıklamaya göre, Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile diplomatik bağların kesilmesi, yatırım ve mevduatların geri çekmesi de dahil olmak üzere bu konuda tüm yetkilerin hükümete verilmesi talebinde bulundu. 
Ayrıca açıklamada, Rum Kesimi'nin müdahalesinden Avrupa Parlamentosu ve BM Güvenlik Konseyi sorumlu tutuldu.
Tobruk'taki ayrılıkçı Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve darbeci General Halife Hafter yanlısı Akile Salih, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ederek, Türkiye karşıtı arayışlarda bulunmuştu.
Rum Meclis Başkanı Şilluris ve Salih arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile UMH arasında yapılan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

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