Teknokrat müzakereleri önerisi

Rum lider Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmede, BM diplomatı Lute’un misyonunun yükseltilmesini ve Guterres çerçevesi konusunda teknokrat müzakereleri yapılmasını önerdiği iddia edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmede, Guterres’in geçici olarak atadığı danışmanı Jane Holl Lute’un misyonunun düzeyinin yükseltilmesini ve Guterres çerçevesi konusunda teknokrat müzakereleri yapılmasını önerdiği iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “Lute ve Mont Pelerin 3 – Başkan Yeni Tur Temaslar ve Teknokrat Müzakereleri Önerdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı görüşmede, geçici danışmanı Jane Holl Lute’un düzeyinin yükseltilmesini de içeren bazı önerilerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Lute’un, yeni yapacağı temaslar çerçevesinde taraflara öneriler sunabilme yetkisine sahip olmasını ve devamında da, Guterres Çerçevesi temelinde bir “stratejik anlaşmanın” müzakeresini tamamlayacak bir teknokratlar zirvesinin (Mont Pelirin 3’te olduğu gibi) toplanmasını önerdi.

Anastasiadis ayrıca, Guterres çerçevesinin altı maddesinde uzlaşı sağlanması durumunda çözüme ulaşılması amacıyla liderler konferansının, takvimli bir şekilde yapılabileceği önerisini de iletti.

Gazete, Anastasiadis’in Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, müzakere sürecine BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin de dahil olmasını önerdiklerini söylediğini hatırlatırken, Guterres’in ise Anastasiadis’in bu önerilerine yanıt vermediğini ve Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporu işaret ettiğini savundu.