Tekke Bahçesi yakınında bulunan kalıntılar iki Ruma ait olabilir

Politis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Tekke Bahçesi yakınında yaptığı kazı çalışmalarında son iki gündür ulaşılan kalıntıların, iki Rum’a ait olabileceğini yazdı.

Haberde, KŞK’ya verilen şahadete dayandırılarak, 1960-63 döneminde kaybolan iki Rum üzerinde yoğunlaştıklarını ancak DNA testi yapılana kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını yazdı.

2019'DA 24 KALINTIYA ULAŞILDI

Öte yandan Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, bir haftadır Tekke Bahçesi yanında bir alanda başlatılan kazıda bugün 2 kişiye ait kalıntıya rastlandığını, kazıların devam ettiğini söyledi.

Küçük, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2019 yılında 24 tane kalıntıya ulaştığını, ancak bu kalıntıların kimliklendirildikten sonra kayıplara ait olup olmadıklarının belirleneceğini belirterek, “Yaptığımız araştırmalara göre bu bulunan 24 kişinin kayıplara ait olmasını bekliyoruz” dedi.