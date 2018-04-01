“Tek yol Kıbrıs sorunun çözümü”

Rum Dışişleri eski Bakanı Kasulidis, Kıbrıslılar için artık “ya çözüm ya da olduğumuz gibi kalma” seçeneğinin bulunmadığı şeklinde uyarıda bulunarak çözümün istenmesinin tek yol olduğunu savundu

Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs sorunun çözümünün tek yol olduğunu ifade etti.

Kathimerini gazetesi, Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis ile yapılan söyleşiye yer verdi.

Habere göre Kasulidis, Kıbrıs sorununun tek yol olduğunu ifade etti.

Kıbrıslılar için artık “ya çözüm ya da olduğumuz gibi kalma” seçeneğinin bulunmadığı şeklinde uyarıda bulunan Kasulidis, durumların, olduğu şekliyle kalmasının söz konusu olmadığını, bu nedenle çözümün istenmesinin tek yol olduğunu savundu.

Exxon Mobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sondajı ileriye götürüp götürmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine Kasulidis, Exxon Mobil şirketinin sondajlarının, sonbahar ayında planlandığını anımsattı.

Sözlerinin devamında Kıbrıs sorununda sonbahara kadar çok şeyin olması temennisinde de bulunan Kasulidis, birçok şeyin, Trump hükümetinin Amerikan şirketinin çıkarlarını koruma niyetinde olup olmadığına bağlı olacağını söyledi.

Kasulidis ayrıca, Güney Kıbrıs’ın enerji programını olduğu şekliyle hayata geçirmekten başka bir seçeneğinin de bulunmadığını ifade etti.

Kasulidis bir başka soru üzerine, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın birlikte yürüdüğü zaman birçok şeyi başardığını söyledi.