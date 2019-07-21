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“Tek çıkış yolu takvimli müzakere”

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“Tek çıkış yolu takvimli müzakere”
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Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgos Vasiliu, çıkmazı aşabilmenin tek yolunun “takvimli müzakere” olduğunu söyledi.

Alithia gazetesine röportaj veren Vasiliu, Kıbrıs sorunundaki olayların meydana geliş biçiminden üzüntü ve endişe duyduğunu kaydederken, taraflara önkoşullar olmaksızın müzakerelere yeniden başlama çağrısı yaptı.

Habere göre Vasiliu, daha fazla zaman kaybetmemek gerektiğini belirtirken, önkoşullar ve sınırlar olmadan müzakerelerin yeniden başlamasında umudun hala daha var olduğunu söyledi.

Vasiliu, müzakerelerin yeniden başlamasının, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki tahriklere verilebilecek tek yanıt olduğunu vurguladı.

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