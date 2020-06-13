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"Tecritte kalacaklara her gece eğlence” sunacaklar

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"Tecritte kalacaklara her gece eğlence” sunacaklar

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, Güney Kıbrıs’a giden turistlerden, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkanların tatilde oldukları duygusunu kaybetmemelerini sağlayacaklarını söyledi.

Alithia’nın “Savvas Perdios Mail’e… Tecritte Kalacaklara Her Gece Eğlence” başlıklı haberine göre Perdios, İngiliz Mail Online’a yaptığı açıklamada tecritte kalması veya tedavi görmesi gereken turistler için 3 otel bir de hastane tahsis ettiklerini, masraflarının da Rum yönetimi tarafından ödeneceğini açıkladı.

Bu maksat için tahsis edilen otellerin 500 odası bulunduğunu söyleyen Perdios, tecritte kalacak ziyaretçilerin tatil duygusu bozulmasın diye her çabanın harcanacağını kaydetti, şöyle konuştu:

“Her gece odalarına yemek sipariş edebilecekler. Tatilde olduklarını hissetmeleri için kendilerine her gece eğlenceler sunulacak, buna karoke, şov ve bingo da dâhil.”

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