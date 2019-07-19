Tecavüz zanlısı 12 İsrailli tutuklandı

Aya Napa’da 19 yaşındaki İngiliz turist kadına tecavüz etmekle suçlanan 12 İsrailli erkek turist tutuklandı

Aya Napa’da 19 yaşındaki İngiliz turist kadına tecavüz etmekle suçlanan 12 kişi dün Paralimni’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 12 zanlı hakkında 8 gün tutukluluk kararı aldı. Zanlılardan birinin 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle mahkeme kapalı oturumda gerçekleşti.

Basının yoğun ilgi gösterdiği davada, tümü İsrail vatandaşı ve turist oldukları açıklanan 12 zanlı, mahkemeye girerken yüzlerini kapattı.

Zanlıların 3 tanesi mahkemeye diğer 9 zanlılardan bir saat önce getirildi.

Tecavüz olayına 3 kişinin karıştığı iddia edilirken diğer 9 zanlının suçlamaları reddettiği aktarıldı. Aya Napa Hotel’de meydana gelen olayın belirtilmemiş sayıda cep telefonuna kayıt edildiği raporda yer aldı.

19 yaşındaki kadın çarşamba günü polise giderek 12 İsrailli erkek turist hakkında tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Politis ve diğer gazeteler, 19 yaşındaki İngiliz genç kızın verdiği ifadenin ardından polisin Ay.Napa’daki çeşitli otel, kiralık ev ve odalara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, yaşları 16-18 olan 12 İsrailli şüpheliyi tutukladığını yazdı.

Söz konusu 12 İsrailli gencin verdikleri ilk ifadede, olayla ilgilerinin olduğunu kabul etmediklerini belirtti.

Habere göre 19 yaşındaki turist polise verdiği ifadede, Ay.Napa’daki eğlence merkezinden, bir kişiyle birlikte çıktıktan sonra kaldığı otele gittiklerini,otel odasında bu kişiyle birlikte olduğu esnada başka 11 kişinin daha geldiğini ve kendisine tecavüz edilip, videolarının çekildiğini savunuyor.

