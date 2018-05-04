Taraflar arasında Guterres Çerçevesi konusunda yorum farkı

Rum basını "Akıncı Guterres Çerçevesinin 30 Haziran’daki Olduğunu, Biz ise 4 Temmuz’daki Olduğunu Savunuyoruz” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının Guterres Çerçevesi’nden bahsettiklerinde, aslında tam olarak aynı şeyden bahsetmediklerinin dün, bir kez daha teyit edildiğini öne sürdü

Crans Montana’daki Kıbrıs sorunu müzakereleri çerçevesinde sunulan Guterres Çerçevesi konusunda, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafı arasındaki yorum farkı olduğu iddia edildi.



Alithia gazetesi “Burada Çerçeve, Orada Çerçeve, Çerçeve Hangisi? Akıncı Guterres Çerçevesinin 30 Haziran’daki Olduğunu, Biz ise 4 Temmuz’daki Olduğunu Savunuyoruz” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının Guterres Çerçevesi’nden bahsettiklerinde, aslında tam olarak aynı şeyden bahsetmediklerinin dün, bir kez daha teyit edildiğini öne sürdü.



Gazete, bu durumun, gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerekse BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevine yeni atandığını iddia ettiği (BM dün atama haberlerini resmen yalanlamıştı) Jane Holl Lute’nin Guterres Çerçevesi’nin ne olduğunu, herhangi bir yanlış yorumlamaya mahal vermeyecek şekilde netleştirmesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün, Guterres Çerçevesi’nin Crans Montana’daki görüşmelerde 30 Haziran tarihinde sunulan belge olduğunu ve bundan başka bir belge bulunmadığını söylediğini belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da, Guterres Çerçevesi’nin, Guterres’in 4 Temmuz’da, müzakereler için bir tür çerçeve olan ve BM Genel Sekreteri’nin o dönemdeki Kıbrıs Özel Danışmanı olan Espen Barth Eide tarafından da kaydedilen parametrelerin sunulmasıyla ortaya çıkıp netleştiğini öne sürdüğünü yazdı.



Habere göre Prodromu, Guterres Çerçevesi’nin bu olduğunu ve bu çerçevenin, sunulduğu günden beri çok iyi bilindiğini iddia etti.



Akıncı’nın Guterres Çerçevesi konusunda dün yaptığı açıklamalara da yer veren gazete, Rum tarafının bu konudaki görüşünün ise, Guterres Çerçevesi’nin somut ve tek olduğu ve çerçevedeki maddelerin iki ayrı yorum kaldırmadığı yönünde olduğunu yazdı.



Habere göre Prodromu, Akıncı’nın 30 Haziran ile ilgili bahsinin, müzakerelerde yaşanan anlaşmazlık ile ilgili olduğunu iddia ederken, herkesin müzakerelerde, Guterres’in, Guterres çerçevesiyle toparlama girişiminde bulunmak durumunda kaldığı bir anlaşmazlık yaşandığını anımsadığını öne sürdü.



Prodromu ayrıca, olayların ve Guterres Çerçevesi’nin oldukça somut olduğunu savunarak, Türkiye’nin Crans Montana’da siyasi irade gösterememesiyle, müzakerelerde çıkmaz yaşandığını iddia etti.