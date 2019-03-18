Tamari Apoel’i liderliğe taşıdı

Şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadele veren Apollon Limasol ile Apoel’in mücadelesinde Apollon Limasol 48.dakikada Emilio ile öne geçmesine rağmen mücadeleden mağlup ayrıldı. Apoel’in Ürdünlü yıldızı Musa Taamari mücadeleye damgasını vurdu. Taamari takımı adına bir gol bir asist yaparken, takımına bir de penaltı kazandırarak galibiyette büyük rol oynadı. Apoel karşılaşmadan 1-3 galip ayrılmayı başardı ve puanını 54’e çıkararak şampiyonluk yolunda bir adım öne geçti. Apollon ise kendi evinde büyük hayal kırıklığı yaşadığı mücadeleden sonra 53 puanda kalarak şampiyonluk yolunda avantajı rakibine kaptırdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.