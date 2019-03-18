Tamari Apoel’i liderliğe taşıdı

Güney Kıbrıs Ligi 25.Haftasında zirve adına kritik mücadelede Limasol’da karşı karşıya gelen Apollon Limasol ile Apoel’in mücadelesinde gülen taraf Apoel oldu

Şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadele veren Apollon Limasol ile Apoel’in mücadelesinde Apollon Limasol 48.dakikada Emilio ile öne geçmesine rağmen mücadeleden mağlup ayrıldı. Apoel’in Ürdünlü yıldızı Musa Taamari mücadeleye damgasını vurdu. Taamari takımı adına bir gol bir asist yaparken, takımına bir de penaltı kazandırarak galibiyette büyük rol oynadı. Apoel karşılaşmadan 1-3 galip ayrılmayı başardı ve puanını 54’e çıkararak şampiyonluk yolunda bir adım öne geçti. Apollon ise kendi evinde büyük hayal kırıklığı yaşadığı mücadeleden sonra 53 puanda kalarak şampiyonluk yolunda avantajı rakibine kaptırdı.