Spehar'ı BM'ye şikayet ediyorlar

Rum lider Anastasiadis, KKTC makamlarının sınır kapılarını kapalı tutma kararına BM Temsilcisi Spehar’ın yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, UNFICYP’in tutumunu BM’ye gönderecekleri mektupla şikayet edecek.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC makamlarının sınır kapılarını kapalı tutma yönündeki kararına BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dün yaptığı açıklamada dile getirerek UNFICYP’in tutumunu BM’ye gönderecekleri mektupla şikayet edeceklerini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, “Spehar Konusunda Diplomatik Girişim – İşgal Rejimi Tepkiler Üzerine Tutum Değiştiriyor – ‘Barikatları Biz Kapatmadık’ ” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, sınır kapılarının kapalı kalması konusunda takındığı tavırdan duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdiğini yazdı.

Gazete, sınır kapılarının açılması konusunda, KKTC makamlarının tutum değişikliğine gitmesiyle beraber yeni gelişmelerin gündeme geldiğini, buna karşın Anastasiadis’in UNFICYP’in “işgal rejimiyle Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını denk tutuma çabasından duyduğu rahatsızlığı” BM’ye gönderilecek mektupla şikayet edeceğini yazdı.

UNFICYP’in açıklamasında, “iki tarafın iş birliğinin gerekliliğinden” bahsedilmesinin Anastasiadis’i öfkelendirdiğini belirten gazete, Anastasiadis’in “ANT1” televizyonuna yaptığı açıklamada, “yasadışı bir varlığın yasadışı sözde hükümetiyle müzakerede bulunmasının asla söz konusu olamayacağını” söylediğini aktardı.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, “Güney Kıbrıs’ta çalışan 1525 işçi ile eğitim alan ve tedavi gören Kıbrıslı Türklerin ve mahsurların (KKTC’de ikamet eden Rum ve Maronitler) 8 Haziran itibarıyla sınır kapılarından geçişlerine izin verilmesi konusunda uzlaştıklarını, kendisinin ise, Güney Kıbrıs’taki işlerine daha kolay gidebilmeleri adına Pirgo’da ikamet eden 100 Kıbrıslı Rum’un da Limnidi (Yeşilırmak) barikatını kullanabilmelerini istediğini” belirtti.

Anastasiadis, KKTC’deki “siyasi oyunların ve Türkiye’nin talimatlarının, Akıncı’yla varılan uzlaşıyı bertaraf etme ve kararları kimin aldığı konusuna farklı bir boyut kazandırmayı amaçladığının görüldüğünü” iddia ederek, UNFICYP’in açıklamasından üzüntü duyduğunu, “şu ana kadar iki tarafın, iki lidere izin verilen ve makul düzeyde iş birliği yaptığını” ifade etti.

“Kıbrıs Rum tarafının sınır kapılarını kapatmadığını, her iki toplumun da yararı ve daha iyi sağlık kontrolü gerçekleştirebilmek için dört sınır kapısının faaliyetini geçici olarak ertelediğini” iddia eden Anastasiadis, “UNFICYP’ın o dönemki tutumunu, egemen bir devletin içişlerine müdahale” olarak değerlendirdi.

Anastasiadis, KKTC’deki koronavirüs salgınının durumuna ilişkin duyduğu “şüpheleri” de dile getirerek Akıncı’nın istediği sağlık raporunun sadece 2,5 sayfa gelmiş olduğuna dikkat çekti.

“Sürekli sıfır vaka açıklandığı halde, ilk başta alınan tedbirlerin neden hâlâ sürdürüldüğü” sorusunu dile getiren Anastasiadis, Türkiye’den Ercan Havaalanı’na başlayacak uçuşlar ve ayrıca KKTC’de binlerce İranlı olmasından endişe duyduğunu” vurguladı.

Anastasiadis, “tüm bunlara karşın sınır kapılarının, havaalanlarında da alınacak önlemler çerçevesinde faaliyete geçmesinden yana olduklarını” sözlerine ekledi.

Gazete haberinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, “şartların bugünkü gibi devam etmesi durumunda Kıbrıslı Türk işçilerin 22 Haziran tarihinden itibaren günübirlik Güney Kıbrıs’a gidip gelebilecekleri” şeklindeki açıklamasını da okuyucuya yansıttı.

TEKNİK KOMİTEDEN YENİ TELEKONFERANS

Gazete haberinin devamında, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 17 Haziran’da saat 12.00’de telekonferans gerçekleştirmeyi kararlaştırdığını aktardı.

Habere göre, komitenin Kıbrıslı Rum eş başkanı Leonidas Filaktu açıklamasında, 17 Haziran tarihinde yapılacak telekonferansta, 1 Haziran’da başlayan salgın süreci ve her iki taraftaki durumun değerlendirilmesine devam edileceğini ifade etti.

Filakttu, her iki taraftaki durum konusunda karşılıklı bilgilendirmenin süreceğini belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Anastasiadis’in Spehar’a Öfkesi - Guterres’e Şikayet Ediyor – Başkan Kızdı”

Haravgi: “Bn. Spehar’a Şikayet Mektubu – Anastasiadis: ‘Yasadışı Yapıyla Müzakere Etmem’”