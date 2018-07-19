Sözlük gerilimi

Güney Kıbrıs Gazeteciler Birliği, Kıbrıs’ta her iki kesimde sıkça kullanılan sözcükleri içeren Önem Taşıyan Kelimeler adlı sözlüğün içeriğini benimsemediğini açıkladı

Kıbrıs’ta her iki kesimde sıkça kullanılan hassas sayılabilecek sözcükleri içeren Önem Taşıyan Kelimeler adlı sözlük, kriz yarattı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) desteğiyle Kıbrıs’ta Türk ve Rum gazeteciler için hazırlanan ve "işgal", "Attila", "sınır", "kapılar", "Rum lider", "Rum yönetimi", "yasa dışı liman", "gavur", "Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs", "anavatan", "işgal askeri", "barış kuvvetleri" gibi sözlerin kullanılmaması tavsiye edilen 56 sayfalık sözlük, yoğun tartışmalara neden oldu.

Her iki kesimde sıkça kullanılan hassas sayılabilecek sözcükleri içeren Önem Taşıyan Kelimeler adlı sözlükle ilgili (Güney) Kıbrıs Gazeteciler Birliği’nden (ESK) açıklama geldi.

“(Güney) Kıbrıs Gazeteciler Birliği” (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğün, toplam içeriğini benimsemediğini açıkladı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ESK’nin, “Önem Taşıyan Kelimeler” sözlüğünün toplam içeriğini benimsemediğine ilişkin açıklamasına yer verdiler.

ESK’nin sözlüğün içeriğini reddettiğine ilişkin kararının son günlerde tepkilere neden olduğunu yazan gazete,birlik yönetiminin önceki gün toplanarak, sözlüğünün içeriğinin bütün olarak benimsemediğine dair karar aldığını belirtti.

Habere göre ESK konu hakkında yaptığı açıklamada, gazetecilik dünyasının günlerdir yoğun bir şekilde meşgul olduğu bu konunun ayrıntılı incelenmesi ve kapsamlı olarak tartışılmasının ardından, AGİT’in sözlüğünün, yazanların ve ilham kaynaklarının iyi niyetlerini tanımasına karşın, sözlüğün toplam içeriğini “hiç” benimsemediğine karar verdiğini ifade etti.

ESK Yönetim Kurulu ifade özgürlüğünü savunarak, her gazeteciye vicdani olarak hareket etme çağrısında bulundu ve AGİT tarafından tüm fikrin ileriye götürülmesinin sonucunun “maalesef bunun yersiz olduğunu” kanıtladığını da belirtti.

Gazete Rum Gazeteciler Birliği’nin 8 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 4’ünün sözlüğün toplam içeriğini benimsemediğini, sözlüğün ilke sorunu olarak reddedilmesi şeklinde de önerinin de yapıldığını yazdı.

Gazete ESK Yönetim Kurulu Başkanı’nın oyuyla, söz konusu kararın alındığını belirtti.

DİKO:“TEHLİKELİ VE UTANÇ VERİCİ BİR SÖZLÜK”

Öte yandan DİKO partisi yaptığı açıklamada “tehlikeli ve utanç verici” Önem Taşıyan Kelimeler adlı sözlük konusunun bir açıklamayla geçiştirilemeyeceğini savundu.

DİKO, ESK’nin, on günlük gecikmenin ardından sözlükten vazgeçme kararı almasının olumlu bir gelişmeyi teşkil ettiğini ifade etti.

